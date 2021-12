Gong Yoo mờ nhạt, thiếu đất diễn trong ‘The silent sea’

The silent sea (tựa Việt: Biển tĩnh lặng) được kì vọng sẽ là cú “chốt hạ” năm đầy vẻ vang của phim truyền hình Hàn Quốc sau Trò chơi con mực và Hellbound. Sê-ri khoa học viễn tưởng này tạo được sức hút lớn khi sở hữu hai tên tuổi đắt giá bậc nhất điện ảnh Hàn: Gong Yoo và Bae Doo Na. Phim còn được cầm trịch bởi đạo diễn Choi Hang Yong và biên kịch Park Eun Kyo, đều là những cái tên lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc. Dẫu vậy, sau khi ra mắt hôm 24.12, The silent sea đã không tạo được hiệu ứng như mong đợi.

The silent sea lấy bối cảnh tương lai, khi khoa học kĩ thuật được phát triển tối tân nhưng sự sống của trái đất đang dần héo mòn bởi đại hạn hán. Một đội ngũ phi hành gia dẫn đầu bởi chỉ huy Han Yun Jae (Gong Yoo) và nhà khoa học Song Ji An (Bae Doo Na) được chính phủ cử đi thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật đến trạm mặt trăng Balhae. Đây là nơi đã bị bỏ hoang 5 năm sau vụ tai nạn rò rỉ phóng xạ thảm khốc, từng lấy đi sinh mạng của 117 nhà nghiên cứu. Tại Balhae, phi hành đoàn phải thu hồi một mẫu vật bí ẩn.

Chuyến đi của họ ngay từ đầu đã gặp phải trắc trở khi tàu vũ trụ có vấn đề. Đến được căn cứ Balhae, nhóm nghiên cứu lại càng hoang mang khi phát hiện nhiều xác chết có dấu hiệu của người bị chết đuối. Song, mức độ phóng xạ ở trạm nằm ở ngưỡng an toàn, không hề giống như những gì chính phủ đã thông báo. Máy phát hiện sự sống còn thông báo về sự tồn tại của một sinh vật lạ đầy đe dọa. Càng dấn sâu vào thi hành nhiệm vụ, họ càng phát hiện ra những bí ẩn kinh hoàng và đối mặt với vô số nguy hiểm.

Được gắn mác phim hành động, giật gân nhưng The silent sea đúng như tên gọi của nó, rất “im lặng”. Phim có một ý tưởng vĩ mô, với những ẩn khuất tiền đề đầy kích thích. Tuy nhiên, hành trình khám phá bí ẩn trạm vũ trụ Balhae được triển khai quá chậm chạp và thiếu kịch tính. Kĩ xảo là điểm sáng của phim với những bối cảnh hùng vĩ vượt ra khỏi phạm vi trái đất. Hệ thống tên lửa, tàu vũ trụ, trạm nghiên cứu cũng được dàn dựng tinh vi và hết sức hiện đại không thua kém Hollywood. Tuy nhiên, cái vỏ sáng loáng lại chẳng thể bù đắp lỗ hổng về mặt nội dung. Và thứ yếu nhất trong kịch bản The silent sea chính là xây dựng nhân vật.

Đóng vai thủ lĩnh một phi hành đoàn hội tụ toàn nhân tài, tinh hoa của xã hội Hàn Quốc nhưng Gong Yoo lại bị lu mờ trước các bạn diễn. Nhân vật Han Yun Jae của anh ngoài ngoại hình điển trai, phong thái đĩnh đạc thì chẳng còn gì để gây ấn tượng với khán giả. Thân phận, gốc gác của Han Yun Jae được giới thiệu hết sức rời rạc. Những quyết định, hành tung của nhân vật này lại càng gây khó hiểu. Anh kiệm lời, ít biểu cảm và cũng không có khả năng gì quá đặc biệt. Cho đến nửa phim, khán giả vẫn chưa thể định vị được Han Yun Jae là người như thế nào dù anh là nam chính của phim.





Có thể thấy, lỗi không phải ở năng lực của Gong Yoo mà do hệ thống nhân vật của The silent sea đã được xây dựng quá hời hợt. Số lượng nhân vật quá đông trong khi phần lớn thời lượng phim lại dành cho việc dò dẫm từng ngóc ngách của trạm vũ trụ. Vì vậy, nó thiếu đi sự đa sắc trong tính cách nhân vật, cảm xúc cũng không có dịp để dâng cao. Kịch bản cũng chẳng dành cho Gong Yoo một cột mốc biến chuyển tâm lý nào. Động cơ để cho nhân vật Han Yun Jae tham gia vào phi vụ liều lĩnh này còn bị đưa vào một cách hết sức khiêng cưỡng.

Vai tiến sĩ Song Ji An của Bae Doo Na có chiều sâu hơn nhưng vẫn không có gì đột phá. Hóa thân thành nhà khoa học xuất chúng có chị ruột thiệt mạng tại Balhae, Bae Doo Na thể hiện tốt khí chất trầm ngâm, vẻ ấm áp của một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn. Ngoài ra, Song Ji An có sự cộng hưởng tốt với bác sĩ Hong (Kim Sun Young đóng). Hai “bóng hồng” này dường như gánh vác cả bộ phim, là tuyến nhân vật hiếm hoi tạo được sự đồng cảm nơi khán giả. Thế nhưng thực chất, hình tượng này của Bae Doo Na cũng không khác mấy so với vai y nữ Seo Bi trong bộ phim xác sống đình đám Kingdom mà cô từng đảm nhận.

Nhìn chung, The silent sea không đến mức sa chân vào vùng “thảm họa”. Nó vẫn chứa đựng nhiều ý tưởng hay ho về mặt trái của khoa học, mở ra tầm nhìn vũ trụ cho điện ảnh châu Á. Chỉ đáng tiếc rằng đội ngũ sản xuất đã quá phí hoài tài năng của những tên tuổi lớn, nhất là Gong Yoo. 8 tập đóng chính trong The silent sea của Gong Yoo còn kém ấn tượng hơn vài phút ngắn ngủi anh xuất hiện trong Trò chơi con mực. The silent sea sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều nếu biết cách khai thác thêm những xung đột, mâu thuẫn trong tâm lý con người thời kì “hậu tận thế”, đặc biệt khi họ bị đặt vào một không gian hoàn toàn cô lập. Để thay vì đi tới lui hay chạy tán loạn dọc xuôi con tàu vũ trụ, các ngôi sao sẽ thực sự được diễn và phát huy vai trò của mình.