Google thiết kế lại phiên bản web của Gmail

Theo Aroged, Google trước đây cho biết bản cập nhật giao diện Gmail mới sẽ chỉ ảnh hưởng đến các thành viên Workspace, tuy nhiên vào tuần trước, việc triển khai đã bắt đầu cho tất cả mọi người. Giao diện thiết kế lại này sẽ được triển khai dần đến người dùng, tuy nhiên Google cho biết người dùng hoàn toàn có thể tự kích hoạt thiết kế mới nếu muốn.

Để làm điều này, ở góc dưới bên phải, bạn nhấp vào biểu tượng Settings hình bánh răng. Trong phần All settings, nhấp vào Try the new Gmail look. Trong cửa sổ mới, nhấp vào Restart. Nếu không có mục này, người dùng có thể kiểm tra xem liệu Google Chat đã được bật hay chưa.





Google cho biết với thiết kế mới, người dùng có thể xem các ứng dụng của Google được tích hợp vào menu chính của Mail, xem menu ứng dụng trong bảng điều khiển có thể thu gọn, nhận thông báo về cuộc trò chuyện mới và tin nhắn nhóm trò chuyện qua mục thông báo.

Trước đó, vào ngày 6.12.2021, Google cũng đã cập nhật ứng dụng Gmail trên Android và iOS để bao gồm tính năng gọi âm thanh và video.