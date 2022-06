GPU giá rẻ Nvidia GeForce GTX 1630 tiếp tục bị trì hoãn

Theo Digitaltrends, GeForce GTX 1630 ban đầu được cho là sẽ ra mắt trong khoảng thời gian từ ngày 31.5 đến 15.6. Tuy nhiên, các nguồn tin từ VideoCardz cho biết GPU giá rẻ này của Nvidia tiếp tục bị trì hoãn. Báo cáo nói Nvidia gần đây đã điều chỉnh yêu cầu về thời điểm phát hành GTX 1630.

VideoCardz cho biết các nguồn tin bên trong nói rằng lý do đằng sau của sự chậm trễ phát hành bắt nguồn từ việc Nvidia đang gặp khó khăn trong việc mua các thành phần cần thiết để sản xuất GTX 1630. GTMK (Go To Market Kit) cho GTX 1630 dường như đã được gửi đi vào ngày 31.5, với các đối tác bo mạch chủ được cho là đã tự sản xuất card này.

Card vẫn đang trong quá trình xác thực, và thiết kế hộp đựng cho GPU này cũng đang được phê duyệt. Hiện tại, các đối tác bo mạch chủ của Nvidia đang chờ đợi tin từ công ty về ngày phát hành chính thức dành cho GTX 1630.





Đối với thông số kỹ thuật của GTX 1630, không có nhiều chi tiết về card ngoại trừ các bài kiểm tra 3DMark tổng hợp cho thấy card này cung cấp hiệu suất chậm hơn 72% so với GTX 1650 GDDR6.

Bên cạnh đó, Nvidia cũng được cho là sẽ sớm ra mắt card đồ họa có giá bán dưới 200 USD, vốn cần thiết trong bối cảnh một số biến thể card giá rẻ vẫn đang cao hơn so với giá đề xuất của nhà sản xuất.

Nhưng GTX 1630 không phải là GPU duy nhất mà Nvidia chậm trễ trong việc ra mắt thị trường. Trước đó, VideoCardz cho biết RTX 40 series thế hệ tiếp theo của nVidia cũng bị trì hoãn phát hành. Thay vì thời gian ra mắt dự kiến ​​từ tháng 8 đến tháng 9, RTX 4080 được cho là sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 10, trong khi RTX 4070 sẽ chuyển sang tháng 11.