Gương mặt showbiz: B Ray và 'cô dâu' Phi Ngọc Ánh hé lộ về 'Cưới em'

Cách đây ít hôm, B Ray khiến cho dân tình xôn xao khi đăng tải loạt ảnh cưới bên một cô gái giấu mặt. Nam rapper ngay lập tức nhận được vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè. Nhiều sao Việt còn đăng thiệp cưới của B Ray với ngày tổ chức hôn lễ là 14.2. Thế nhưng tất cả chỉ là một "cú lừa ngoạn mục".

Vào đúng ngày 14.2.2022, trong lúc các cặp đôi đón ngày lễ tình nhân thì MV Cưới em của B Ray đã chính thức ra mắt. Trong 2 năm liền 2019 - 2020, B Ray đã "bắt tay" cùng với AMEE để cho ra mắt hai ca khúc Ex's Hate Me và Do For Love vào đúng ngày lễ tình nhân và đều nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình của khán giả. Cưới em cũng nhanh chóng vào top thịnh hành YouTube Việt Nam và đạt được những thành tích ấn tượng.





