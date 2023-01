Hà Nội: Bắt giữ nghi phạm đâm bạn gái cũ tử vong

Sáng 15.1, lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ Hoàng Văn Thành (25 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên), nghi phạm đã đâm tử vong bạn gái cũ trên phố Vương Thừa Vũ (P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân).

Nguyên nhân bước đầu xác định do nghi phạm và nạn nhân mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 12.1, tại trước số nhà 82 Vương Thừa Vũ (P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân) Thành và bạn gái cũ xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, nam thanh niên bất ngờ vật ngã cô gái rồi dùng dao nhọn đâm vào người đối phương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ở nhà dân quay lại.





Gây án xong, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khoảng 2 ngày bỏ trốn, đối tượng đã bị lực lượng công an xác định nơi ẩn nấp. Để tránh Thành bị kích động dẫn đến tình huống xấu, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Q.Thanh Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cùng gia đình vận động Thành ra đầu thú.

Lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm.