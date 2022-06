Hạ tầng nâng cấp - Miền Tây hưởng lợi

Nhắc đến nơi đây thì không thể không nhắc tới nền khí hậu hiền hòa quanh năm, cây trái theo mùa và đặc biệt là những người dân hiền lành, làm kinh tế thuận tự nhiên và biết cách tận hưởng cuộc sống.

Đây là một trong những vùng đất hiếm hoi có hệ thống giao thông đường thuỷ và đường bộ cùng phát triển song song, tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp cho người dân sinh sống trên mảnh đất này.

Thời gian gần đây miền Tây đón những con sóng đầu tư lớn về kinh doanh, dịch vụ, thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước làm gia tăng giá trị cho mảnh đất vốn đã rất màu mỡ này. Theo quy hoạch mới đây nhất, hệ thống đường bộ cao tốc vùng ĐBSCL bao gồm 3 trục dọc kết nối các tỉnh/thành trong vùng với TP.HCM vùng Đông Nam bộ và 3 trục ngang nhằm tăng cường kết nối với hệ thống cảng biển trong vùng với các cửa khẩu quốc tế. Sau khi hoàn thành đó sẽ là tuyến đường huyết mạch, rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực kinh tế Đông Nam bộ, TP.HCM và các địa phương, đảm bảo sự phát triển toàn diện và lâu dài cho nơi đây.

Sự thay đổi của chính sách và hạ tầng ngày càng biến miền Tây trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư khi dư địa tại các thành phố lớn như TP.HCM, Cần Thơ,… gần như đã bão hòa, quỹ đất đã đứng im và các dự án cũng đã phát triển vừa đủ, trong khi điều kiện cơ sở hạ tầng của các địa phương lân cận thì ngày càng hoàn thiện. Nắm bắt được điều này, các địa phương cũng đã liên tục có những chính sách cởi mở để thu hút các nhà đầu tư đến để đầu tư, kinh doanh.





Hậu Giang được biết đến là tỉnh trung tâm châu thổ sông Mê Kông tiếp giáp với những thủ phủ kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long trong đó có Cần Thơ, Bạc Liêu… chính vì thế mà giao thông được kết nối liền mạch, dễ dàng kết nối với các đô thị lớn. Tạo ra bước phát triển đột phá, vượt bậc, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc đã và đang được xây dựng từng ngày, kết nối Hậu Giang với các tỉnh thành nhằm đưa vùng đất đầy tiềm năng này phát triển.

Đây cũng chính là lý do những năm gần đây Hậu Giang được các nhà đầu tư tìm đến để phát triển các dự án bất động sản lớn. Từ những ưu thế vốn có của mảnh đất được thiên nhiên trọng đãi như hệ thống kênh rạch xuyên suốt, hệ thống giao thông đường thủy và đường biển đang ngày một hoàn thiện, bộ mặt đô thị đang dần thay da đổi thịt và tạo nên những khu đô thị vô cùng hiện đại, đẳng cấp, xứng tầm một thủ phủ mới của vùng châu thổ sông Mê Kông.

Hậu Giang tận dụng được ưu thế lớn nhờ vào phát triển hệ thống giao thông vùng và theo phê duyệt tuyến đường cao tốc tới đây có đến 50% chiều dài trục đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi qua địa phận tỉnh Hậu Giang - đây là lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh. Rất nhiều nhà đầu tư đã bắt tay thực hiện các khu đô thị mới ngay tại thành phố Vị Thanh - trái tim của tỉnh Hậu Giang để đón đầu xu hướng, tạo dựng những “thành phố” trong thành phố với tiêu chuẩn cao, hiện đại, đẳng cấp, hứa hẹn là nơi hội tụ của những cư dân tinh hoa một cách có chọn lọc, để có thể tận hưởng trọn vẹn được không gian sống và tận hưởng những dịch vụ cao cấp nhất mà một hệ sinh thái bất động sản có thể mang lại.

