Hà Tĩnh: Đột kích quán bar, phát hiện 26 người dương tính với chất ma túy

Ngày 9.12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các lực lượng nghiệp vụ của đơn vị phối hợp Công an TP.Hà Tĩnh vừa đột kích vào một quán bar trên địa bàn, phát hiện 26 thanh niên nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Trước đó, đêm 7.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Phòng Cảnh sát Cơ động thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an TP.Hà Tĩnh với hơn 60 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ kiểm tra quán Bar 38 Night Club (ở xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh).

Tại thời điểm kiểm tra, trong Bar 38 Night Club có 162 người gồm nhân viên quán và khách đến chơi. Tiến hành sàng lọc và test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 26 người có kết quả dương tính với chất ma túy (trong đó có 18 nam và 8 nữ). Những người này chủ yếu đến từ các huyện, thị trong tỉnh Hà Tĩnh và một số ở các tỉnh khác.





Cũng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền My (23 tuổi, ngụ tại xã Thạch Long, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) có hành vi tàng trữ 2 viên nén màu xanh nghi là ma túy có trọng lượng 0,8739 gram.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Huyền My khai nhận 2 viên nén thu giữ được ở trên đều là ma túy tổng hợp (thuốc lắc) do My mua về sử dụng.

Hiện vụ việc liên quan đến quán bar nêu trên đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.