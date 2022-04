Hà Tĩnh: Tạm giữ dì ruột đánh đập cháu gái 4 tuổi gây nhiều thương tích

Sáng nay 27.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND TT.Thiên Cầm (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi phải nhập viện điều trị, nghi do bị bạo hành, cơ quan công an đã vào cuộc, xác định người đánh đập cháu bé chính là dì ruột cháu. Hiện Công an H.Cẩm Xuyên đang tạm giữ người này để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 26.4, cháu L.Q.T (4 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Nhân Hòa, TT.Thiên Cầm) được người thân đưa tới học tại Trường mầm non TT.Thiên Cầm.

Tại đây, các giáo viên phát hiện cháu T. có những biểu hiện bất thường, toàn thân xuất hiện nhiều vết bầm tím, vùng mặt bị sưng tấy và vùng đầu có dấu hiệu chảy máu. Các cô giáo đã đưa cháu sang trạm y tế địa phương để thăm khám, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Đến chiều cùng ngày, người thân tiếp tục đưa cháu T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để điều trị.





Nhận được tin báo, Công an TT.Thiên Cầm phối hợp với Công an H.Cẩm Xuyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định người đánh đập cháu T. chính là Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, dì ruột của cháu T.) nên đã tạm giữ người này để điều tra. Tại cơ quan công an, Huyền khai do cháu gái lười ăn nên đã dùng chổi cán nhôm để đánh nạn nhân.

Theo UBND TT.Thiên Cầm, bố mẹ cháu T. hiện đang làm ăn ở miền Nam nên đã gửi con gái cho người dì ruột ở nhà chăm sóc lâu nay.