Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lô đề giao dịch hơn 600 triệu đồng mỗi ngày

Ngày 2.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp Công an TP.Hà Tĩnh và Công an H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trái phép.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trên địa bàn có một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn nên đã tập trung lực lượng vào cuộc điều tra.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định người cầm đầu đường dây này là Đặng Thị Vân Anh (44 tuổi, ngụ tại P.Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) và số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.





Ngày 21.11, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP.Hà Tĩnh và Công an H.Thạch Hà đã đồng loạt khám xét khẩn cấp, bắt giữ nghi phạm cầm đầu và triệu tập 15 nghi phạm trong đường dây lô đề để phục vụ cho công tác điều tra.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 15 bị can trong đường dây lô đề này để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.