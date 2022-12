Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh gần 2.000 tỉ đồng

Ngày 13.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với lực lượng An ninh mạng và lực lượng Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xóa thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, quy mô giao dịch lên tới gần 2.000 tỉ đồng

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 29.11 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn.

Ngay sau khi phát hiện, thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm cầm đầu đường dây này là Nguyễn Công Anh (33 tuổi, ngụ tại xã Thạch Mỹ, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Nghi phạm Anh là người quản lý tài khoản cấp độ SuperMaster (siêu tổng đại lý), có 1.825.000 điểm tương đương 73 tỉ đồng. Tính lũy kế từ khi hoạt động từ năm 2018 đến nay, tài khoản của Anh đã giao dịch với tổng số tiền gần 2.000 tỉ đồng.





Sau thời gian thu thập chứng cứ, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Anh và triệu tập 7 người khác lên làm việc để phục vụ cho công tác điều tra.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 8 bị can trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá này để điều tra về hành tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các bị can trong đường dây cá độ bóng đá theo quy định.