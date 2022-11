Hai cựu cán bộ công an huyện bị khởi tố, bắt tạm giam vì dùng nhục hình

Ngày 11.11, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quang Hùng (cựu đội trưởng) và Trịnh Thanh Hùng (cựu đội phó) cùng công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an H.Vũ Thư, (Thái Bình) về tội "dùng nhục hình".

Hai bị can trên bị bắt vì có liên quan đến việc một người đàn ông là nghi phạm chết bất thường tại nhà tạm giữ Công an H.Vũ Thư.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, cả hai người nói trên đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, bà B.T.L (44 tuổi, trú tại xóm 7, thôn Bồn Thôn, xã Trung An, H.Vũ Thư, Thái Bình) có đơn tố giác đến các cơ quan tố tụng Trung ương và tỉnh Thái Bình về việc chồng bà là ông B.V.B (48 tuổi, trú cùng địa chỉ) đang bị Công an H.Vũ Thư tạm giữ thì chết bất thường.

Theo đơn tố giác, trưa 19.9.2021, một số người tự xưng là cán bộ Công an H.Vũ Thư đến nhà yêu cầu vợ chồng bà đến trụ sở công an huyện làm việc liên quan nghi vấn ông B. có dấu hiệu phạm tội môi giới mại dâm.

Sau buổi làm việc, ông B. tiếp tục bị giữ lại để phục vụ điều tra, bà L. được trở về nhà. Kể từ đó đến tháng 2.2022, gia đình bà L. nhiều lần đề nghị được thăm nhưng Công an H.Vũ Thư từ chối với lý do đang trong giai đoạn điều tra.





Đến tối 20.2, gia đình bà L. nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ Công an H.Vũ Thư, thông báo về việc ông B. bỏ ăn, ngất xỉu và đã được công an đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Vũ Thư cấp cứu.

Khi gia đình bà L. đến bệnh viện thì thấy chồng mình đã chết, trên người có rất nhiều vết thương, bầm tím…

Bà L. được các bác sĩ của bệnh viện cho biết bệnh nhân chết trước khi được đưa đến bệnh viện.

Nhiều tháng sau khi xảy ra sự việc, Công an H.Vũ Thư không có bất cứ thông báo chính thức nào về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông B. nên gia đình bà L. đã làm đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng, đề nghị điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông B.

Xác định vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thụ lý đơn và vào cuộc điều tra.

Đến ngày hôm qua (10.11), Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng là cựu đội trưởng và cựu đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an H.Vũ Thư về tội dùng nhục hình. Vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.