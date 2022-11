Hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bị truy tố ở khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình

Các bị can bị truy tố về 5 tội danh khác nhau. Trong đó, các bị can: Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị truy tố tội “nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 20 năm tù đến chung thân, hoặc tử hình.

Bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bị truy tố tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; bị can Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai, bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.





Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT AIC, bị truy tố về các tội “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. 31 bị can còn lại bị truy tố về các tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, để AIC trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thiết lập quan hệ với các bị can là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở KH-ĐT và các sở, ngành khác của tỉnh Đồng Nai rồi thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế… thiết lập “quân xanh” tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu, thu lợi bất chính gần 150 tỉ đồng. Để được sự giúp đỡ, bị can Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới nhiều lần đưa hối lộ cho bị can Trần Đình Thành 14,5 tỉ đồng, bị can Đinh Quốc Thái 14,5 tỉ đồng và bị can Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Nhàn còn nhiều lần biếu quà và tặng 1 tỉ đồng cho bị can Bồ Ngọc Thu trong các dịp lễ, tết.