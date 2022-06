Hai diễn viên quần chúng Trung Quốc chết đuối khi quay phim

Vụ việc thương tâm xảy ra vào sáng sớm 4.6, khi êkíp Hướng về phía trước đang làm việc trên sông Đà Giang tại Tứ Xuyên (Trung Quốc). Thời điểm cả đoàn đang quay phim, hai diễn viên quần chúng bất ngờ rơi xuống nước và mất tích. Nhân viên đoàn phim ngay lập tức hô hoán, ngừng mọi công việc và tích cực tìm kiếm.

Đội cứu hộ và xe cấp cứu cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chiều cùng ngày, thi thể một nạn nhân đã được phát hiện. Tính đến tối 5.4, thi thể cả hai người xấu số đã được đưa lên bờ trong tình trạng ngừng thở. Quá trình quay phim Hướng về phía trước tạm dừng và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Đoàn phim Hướng về phía trước tiết lộ hai người bị chết đuối là diễn viên quần chúng chuyên phụ trách cảnh võ thuật trong phim. Hiện, đoàn làm phim đang hỗ trợ cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hướng về phía trước là dự án truyền hình Trung Quốc khởi quay từ tháng 12 năm ngoái. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên Tống Hân Khiết, Lý Kiện, Hứa Văn Quảng, Luyện Thúc Mai… Theo lịch trình ban đầu, Hướng về phía trước đáng lẽ phải đóng máy vào tháng 4 vừa qua, nửa cuối năm nay phát sóng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà đến tháng 3.2022, bộ phim mới chính thức ghi hình và tiến độ quay tính đến nay chỉ đi được nửa chặng đường.





Sina cho hay sự cố chết người của Hướng về phía trước đang là đề tài thảo luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Nhiều dân mạng bức xúc chỉ trích êkíp làm việc thiếu chuyên nghiệp, không làm tốt công tác an toàn… gián tiếp khiến hai diễn viên trong đoàn chết đuối.

Đồng thời, vụ tai nạn này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về môi trường làm việc thiếu an toàn của các êkíp phim Hoa ngữ hiện giờ. Trong khi các diễn viên chính được bảo vệ kỹ lưỡng thì những nhân viên về âm thanh, ánh sáng, đạo cụ… đều có thể gặp rủi ro và thậm chí thiệt mạng. Điển hình như vào năm 2009, khi đoàn phim My Chief and My Regiment quay cảnh cháy nổ, nhân viên phụ trách cảnh này bị một mảnh đạn găm vào ngực và tử vong.

Cách đây không lâu, một nhân viên quay phim và âm thanh của đoàn làm phim First Embrace (tên dự kiến) đã ngã từ thác nước và qua đời trong lúc đang làm việc. Sau sự cố này, nam chính của phim là Viêm Á Luân không chỉ bày tỏ lòng chia buồn mà còn phản ánh về vấn đề an toàn của đoàn phim, cũng như mong rằng các êkíp sản xuất phim ảnh sẽ đối xử bình đẳng với tất cả các nhân viên.