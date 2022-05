Hải Dương: Bắt giữ nhóm nam nữ tụ tập sử dụng ma túy

Ngày 25.5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 23.5, tại quán karaoke Diamond ở thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc, (H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với công an xã Cộng Lạc (H.Tứ Kỳ) phát hiện, bắt quả tang một nhóm tàng trữ, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, trú tại xã Chí Minh, H.Tứ Kỳ) đang cất giấu 12 viên nén hình hộp chữ nhật màu hồng và 3 túi nilon có chứa các hạt tinh thể màu trắng; Bùi Văn Thành (24 tuổi) và Phạm Văn Chuẩn (20 tuổi, cùng trú tại xã Văn Tố, H.Tứ Kỳ) đang tổ chức cho 6 người tại phòng VIP 5 của quán sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra một phòng VIP khác, lực lượng chức năng phát hiện thêm 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.





Qua điều tra, Hiếu khai nhận đó là ma túy tổng hợp, được cất giấu để bán kiếm lời.

Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số ma túy và 2 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy để phục vụ điều tra và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.