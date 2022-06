Hải Dương: Khởi tố 2 bị can tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke

Tối 14.6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an H.Gia Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Quang Trọng (24 tuổi, trú TT.Gia Lộc) và Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, trú xã Gia Tân, H.Gia Lộc) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7.6, tại phòng 107 của quán Karaoke Tuấn Vũ (thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), lực lượng công an kiểm tra, phát hiện 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ: 0,004g Ketamin, 01 ống hút quấn bằng tiền mệnh giá 20.000 đồng, 1 thẻ CCCD (mang tên Phạm Quang Trọng).





Lực lượng chức năng thực hiện test nhanh, kết quả, cả 6 đối tượng đều dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, Phạm Quang Trọng là người đã mua ma túy ở nơi khác đưa cho Nguyễn Văn Tuấn.

Nguyễn Văn Tuấn là người chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và tổ chức cùng 5 người khác sử dụng ma túy tại quán karaoke; những người này là nhân viên quán karaoke Tuấn Vũ đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Kom Tum.