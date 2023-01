Hải Dương: Mua bán rái cá trên mạng xã hội, bị khởi tố

Ngày 20.1, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đ.C.A (33 tuổi, trú tại P.Cẩm Thượng, TP.Hải Dương) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Hồ sơ thể hiện, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 12.1, tại khu vực trước cửa nhà hàng 555 thuộc đường gom Hoàng Ngân (P.Cẩm Thượng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Dương phối hợp với Công an P.Cẩm Thượng phát hiện, bắt quả tang Đ.C.A đang vận chuyển cá thể rái cá với mục đích để bán trái phép.

Tại cơ quan điều tra, Đ.C.A khai nhận, tháng 11.2022, Đ.C.A lên mạng xã hội Facebook đặt mua 2 cá thể rái cá với giá 5 triệu đồng/con.

Sau đó bị can A. mang về nuôi nhốt trên tầng 3 của nhà riêng. Quá trình chăm sóc, 1 con rái cá đã bị chết.





Đến ngày 9.1, có 1 tài khoản Facebook nhắn tin cho đối tượng hỏi mua rái cá. Sau khi hai bên thoả thuận, Đ.C.A đồng ý bán rái cá nên cả hai hẹn sẽ giao hàng vào chiều 12.1, tại khu vực nhà hàng 555. Khi bị can mang rái cá đi giao thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.