Hải Dương: Nhớ lại chuyện bị đánh, nghi phạm dùng dao bầu đâm một người tử vong

Ngày 12.1, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an TX.Kinh Môn và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ án mạng. Nạn nhân bị đâm tử vong là anh Nguyễn Văn Giáp (38 tuổi, trú P.An Phụ, TX.Kinh Môn, Hải Dương).

Vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực ngã tư chợ khu dân cư Nghĩa Vũ, nghi phạm Nguyễn Văn Huyên (48 tuổi, trú P.An Sinh, TX.Kinh Môn) dùng dao bầu đâm vào người anh Nguyễn Văn Giáp.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX.Kinh Môn trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó do vết thương quá nặng.





Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn phối hợp với Công an P.An Sinh (TX.Kinh Môn) bảo vệ hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng, bắt giữ Nguyễn Văn Huyên. Con dao bầu mà nghi phạm Huyên dùng để gây án cũng được lực lượng công an thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 8 giờ 30 ngày 12.1, Huyên cùng anh D. (38 tuổi, trú tại P.An Sinh) đi bộ từ nhà đến khu vực ngã tư chợ tại địa phương ngồi uống rượu. Hai người ngồi cách bàn bán thịt lợn của anh Nguyễn Văn Giáp khoảng 5 m.

Sau khi uống rượu xong, anh D. về trước. Huyên ngồi lại, nhớ đến việc Huyên đã bị anh Giáp đánh trước đó nên nảy sinh ý định trả thù. Huyên đến bàn bán thịt của anh Giáp, lấy con dao bầu đâm vào ngực anh này. Anh Giáp bỏ chạy được khoảng 15 m thì gục xuống đường, tử vong sau đó. Vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.