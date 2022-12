Hải Dương: Vận động người phụ nữ U.60 ra đầu thú sau 30 năm trốn truy nã

Ngày 19.12, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã vận động thành công Trần Thị Dung (59 tuổi, trú P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) ra đầu thú sau hơn 30 năm trốn truy nã về tội mua bán phụ nữ.

Theo điều tra, năm 1992, bị truy nã sau khi lừa bán hai phụ nữ trú P.Thái Thịnh, TX.Kinh Môn (Hải Dương), Dung bỏ trốn sang Quảng Đông (Trung Quốc), lấy chồng rồi sinh con.

Nắm được thông tin về thân nhân của đối tượng bị truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã vận động người thân yêu cầu Dung ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.





Ngày 15.12, sau 30 năm trốn truy nã, Trần Thị Dung đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đã được chuyển đến phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.