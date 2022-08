Hải Phòng: Bắt 2 nghi can đâm chết nam sinh 16 tuổi vì mâu thuẫn cá nhân

Khoảng 10 giờ sáng nay (31.8), khi em Đ.V.D (16 tuổi, ở xã Quang Trung, H.An Lão, TP.Hải Phòng), học sinh Trường THPT Trần Tất Văn, có mặt tại thôn Đông Nham (xã Quốc Tuấn, H.An Lão) bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy, dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào vùng ngực, cổ.

Gây án xong, cả hai phóng xe máy bỏ trốn. Nạn nhân đã tử vong trên đường được đưa đi bệnh viện cấp cứu do thương tích nặng.





Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an H.An Lão phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng truy bắt được 2 nghi can vào chiều cùng ngày, gồm: Ngô Văn Đức (18 tuổi) và T.Q.Trung (16 tuổi, cùng trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, H.An Lão)

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Trung và D. có mâu thuẫn cá nhân nên sáng 31.8, Trung rủ Đức cầm dao đi đâm D.