Hải Phòng: Một phụ nữ bị bắt sau 10 năm trốn truy nã

Ngày 26.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an P.Niệm Nghĩa (Q.Lê Chân) vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Kim Lam (48 tuổi, trú tại 8C/278 P.Niệm Nghĩa, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ, năm 2012, Lam bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội khởi tố bị can về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Sau đó Lam đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 31.8.2012, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội ra quyết định truy nã Lê Thị Kim Lam.





Ngày 24.8.2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Niệm Nghĩa (Q.Lê Chân) phát hiện, bắt giữ được Lam khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực chân cầu Niệm.

Công an P.Niệm Nghĩa đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội để thụ lý theo thẩm quyền.