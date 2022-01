Hải Phòng: Truy bắt nghi phạm uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp tiền

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào khoảng 15 giờ ngày 7.1, tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank ở Đình Vũ Plaza (P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) đã xảy ra vụ cướp.

Một số nhân chứng cho biết, nghi phạm là nam giới, mặc đồ tối màu, bịt kín mặt, đeo ba lô màu tối và đã sử dụng một vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và lấy đi số tiền tương đối lớn.

Sau khi lấy tiền, nghi phạm cướp xe máy của bảo vệ ngân hàng và bỏ chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.





Nhân được thông tin về vụ việc, Công an TP.Hải Phòng đã triển khai lực lượng xuống hiện trường để điều tra, làm rõ. Lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng Công an Q.Hải An, Công an H.Cát Hải đang triển khai truy bắt nghi phạm.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy mà nghi phạm cướp từ nhân viên bảo vệ ngân hàng, chiếc xe này đã bị bỏ lại trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.