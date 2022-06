Hải Phòng: Uống bia rượu rồi lái xe đến công ty vợ gây tai nạn nghiêm trọng

Ngày 24.6, Công an H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) cho biết đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Thanh (45 tuổi, trú thôn Phác Xuyên 1, xã Bạch Đằng, H.Tiên Lãng), người đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở cổng Công ty giày da Phúc Thuận ở xã Đoàn Lập, H.Tiên Lãng.

Khoảng 19 giờ ngày 23.6, Phạm Văn Thanh điều khiển ô tô con lao vào cổng Công ty giày da Phúc Thuận. Lúc này, tại cổng của công ty có nhiều công nhân đang chuẩn bị ra về. Vụ việc khiến chị Phạm Thị Lanh (43 tuổi, công nhân Công ty giày da Phúc Thuận) bị chảy máu bán cầu trái, phù não, gãy xương sườn, chấn thương gan và được đưa đi Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp điều trị tích cực. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, chị Lanh đã tử vong sau đó.

Ngoài ra, liên quan đến vụ tai nạn trên, anh Nguyễn Hữu Việt, chị Phạm Thị Nhài và chị Nguyễn Thị Họa (đều là công nhân Công ty giày da Phúc Thuận) cũng bị thương.





Chiếc ô tô do Phạm Văn Thanh điều khiển còn lao vào khu vực chứa sản phẩm của Công ty giày da Phúc Thuận gây cháy, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Nhận được tin báo sự việc, Công an H.Tiên Lãng đã tiến hành tạm giữ hình sự Phạm Văn Thanh. Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận có vợ là P.T.S - là công nhân Công ty giày da Phúc Thuận. Do 2 vợ chồng Thanh có mẫu thuẫn nên trưa 23.6, Thanh đã đi uống bia rượu, đến tối 23.6, Thanh lái ô tô đến công ty vợ gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.