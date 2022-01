Hàn Quốc dùng trí tuệ nhân tạo ngăn người tự tử trên sông Hàn

28 cây cầu qua sông Hàn tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) là những điểm nóng tự tử. Theo The Korea Times, số người cố gắng tự sát tại những cây cầu này lên đến 500 người mỗi năm.

Trước đây, một loạt biện pháp an toàn đã được đưa vào hoạt động. Có thể kể đến như cây cầu Mapo đã được trang bị hệ thống cảm biến áp suất dọc thanh lan can giúp phát hiện người nắm chặt tay hơn bình thường, đi kèm với đó là một hàng rào an toàn để khó nhảy xuống sông.

Với nỗ lực giảm tỷ lệ tự tử trên các cây cầu dọc sông Hàn, chính quyền Seoul đưa vào sử dụng một mạng lưới máy quay, sử dụng machine learning để phát hiện những người đang có ý định nhảy cầu thông qua hành vi của họ.





Theo đó, hệ thống sẽ xác định những người nán lại lâu trên cầu và tiến hành xác thực thêm thông qua dữ liệu từ bản ghi giám sát khác ở những khu vực lân cận. Khi đã xác định, thông báo sẽ được gửi ngay đến các đơn vị cứu hộ thường trực quanh các cây cầu.

Nhận được thông báo, các nhân viên cứu hộ sẽ ngay lập tức điều phối nhân lực để triển khai công tác ngăn chặn, hoặc giải cứu khi người đó đã nhảy cầu.

Chia sẻ với The Korea Times, phát ngôn viên của đội cứu hộ cho biết: "Chúng tôi phải giám sát cùng lúc 572 camera tại trung tâm điều khiển, do đó sẽ rất khó để nhân viên giám sát nắm bắt được mọi thứ đang diễn ra. Nhưng với AI, hệ thống sẽ nhận diện được hành vi đáng ngờ và phát ra âm thanh báo động, từ đó đội cứu hộ chúng tôi có thể phản ứng nhanh hơn rất nhiều”.