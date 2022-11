Hàng loạt học sinh cấp cứu nghi thực phẩm bẩn: Xác định điểm bán sushi lưu động

Ngày 30.11, Trung tâm y tế TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an TP.Tây Ninh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, đồng thời đã xác định được điểm bán sushi lưu động liên quan đến vụ 10 học sinh tiểu học và mầm non phải cấp cứu sau khi ăn món sushi bán trước cổng trường.

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thức ăn nhanh KTT Fastfood tại số 25 đường Huỳnh Tấn Phát, KP.Hiệp Lễ, P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh. Cơ sở này kinh doanh các loại thức ăn nhanh do ông Dương Văn Khánh (25 tuổi) làm chủ.

Bước đầu làm việc, ông Khánh cho biết đã lấy thức ăn nhanh gồm sushi, hotdog, hamburger, sandwich… từ cơ sở sản xuất bánh của bà Trần Thị Trân (ngụ KP.1, TT.Tân Châu, H.Tân Châu). Sau đó, toàn bộ số thực phẩm này được ông Khánh phân phối cho các nhân viên đi bán trên các xe lưu động trên địa bàn TP.Tây Ninh.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã lấy các mẫu sushi, hotdog, hamburger, sandwich gửi Viện Y tế Công cộng TP.HCM kiểm nghiệm và niêm phong số thực phẩm không nhãn mác của các xe bán thực phẩm lưu động.

Đồng thời, đoàn cũng kiểm tra cơ sở kinh doanh KTT Fastfood. Bước đầu, đoàn kiểm tra xác định cơ sở này không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh thực phẩm như điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ không bảo đảm (sản phẩm không được bảo quản trong tủ kính). Người trực tiếp kinh doanh thực phẩm không mang khẩu trang, không trang bị tạp dề; không thực hiện chế độ lưu mẫu theo quy định; không có giấy phép kinh doanh; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; không có giấy khám sức khoẻ, giấy cam kết kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho chủ và nhân viên bán hàng. Đặc biệt, cơ sở kinh doanh những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng (lấy sản phẩm tại cơ sở của bà Trần Thị Trân không có hoá đơn, chứng từ).





Tiếp đó, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cũng có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế H.Tân Châu phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh của bà Trần Thị Trân. UBND H.Tân Châu đã chỉ đạo Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm huyện kiểm tra địa điểm kinh doanh này.

Theo UBND H.Tân Châu, địa điểm kinh doanh này là chi nhánh KTT Fastfood tại Tân Châu do ông Khánh thuê và bà Trân làm cửa hàng trưởng. Tuy nhiên, đoàn không thể kiểm tra do cơ sở này đóng cửa nhiều ngày sau khi xảy ra vụ việc.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 25.11, Trung tâm Y tế TP.Tây Ninh tiếp nhận và cấp cứu cho 10 học sinh tiểu học, trẻ mầm non có triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… nghi do ngộ độc thực phẩm bên ngoài cổng trường. Ngoài ra, H.Tân Châu cũng có 2 học sinh ăn thức ăn 'lạ' trước cổng trường. Theo đó, tất cả các em đều ăn món sushi tại xe bán hàng lưu động trước cổng trường. Hiện tại, tình hình sức khoẻ của các em đã ổn định, xuất viện và trở lại trường học.