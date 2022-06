Hàng loạt manga kinh dị của Junji Ito được chuyển thể thành anime

Junji Ito tiên sinh vừa xuất hiện trong một clip ngắn nhân sự kiện tuần lễ giới thiệu phim Geeked Week để "nhá hàng" với khán giả dự án mới nhất của ông là Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre. Đây là series chuyển thể từ 3 tác phẩm của ông bao gồm Tomie (1987, quyển truyện mà ông ra mắt độc giả với tư cách họa sĩ truyện tranh), Sōichi (1997) và The Hanging Balloons (chương thứ 6 trong tập truyện The Face Burglar - 1998).

Song cũng cần nói thêm về các tập truyện/volumes ở trên. Tomie, Sōichi hay The Face Burglar là 3 trong số 16 volumes mang tên The Junji Ito Horror Comic Collection (tạm dịch: Tuyển tập truyện kinh dị của Junji Ito).

Nam họa sĩ 58 tuổi nói: "Tôi là Junji Ito. Tôi rất vui khi đại diện thông báo ra mắt một dự án mới được chuyển thể từ truyện tranh của tôi có nhan đề Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre. Tôi chọn ra 20 câu truyện để lần đầu tiên chuyển thể thành anime như thế này. Hôm nay, tôi xin giới thiệu 3 manga sẽ được chuyển thể là Tomie, Sōichi và The Hanging Balloons". Qua đó, ông cũng giới thiệu cho khán giả bản phác thảo các nhân vật dự kiến lên phim sắp tới.





Nam họa sĩ cho biết, bản thân rất háo hức chờ xem đội ngũ sáng tạo sẽ chuyển thể các nhân vật của ông lên màn ảnh như thế nào, đồng thời nói rằng phía ê-kíp của Netflix, đơn vị "thầu" truyện của ông, chưa "chốt" truyện nào trong 2 bộ Tomie và Sōichi để đưa lên màn ảnh. Series Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre dự kiến chiếu trong năm 2023.

Junji Ito sinh năm 1963 tại Gifu, Nhật Bản. Ông là một họa sĩ vẽ manga kinh dị rất nổi tiếng, có sự nghiệp trải dài trên 3 thập niên. Ngoài các truyện trên (trong đó truyện Tomie là nguồn cảm hứng lớn để các nhà làm phim Thái Lan sáng tạo series Girl from Nowhere - Cô gái đến từ hư vô), Junji Ito còn được giới yêu manga nhớ đến qua những manga khiến người đọc "rợn tóc gáy" như Uzumaki (1998), Gyo (2001)... Nhiều tác phẩm của ông trước đây đã được chuyển thể thành phim nhưng đây là lần đầu tiên chúng được chuyển thể thành series.