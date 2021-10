Hãng Marvel lần đầu giới thiệu nhóm Vệ binh đa vũ trụ

Trong tập 9, tập cuối cùng của series hoạt hình What If...? (Sẽ ra sao nếu...?) mùa đầu tiên phát trên Disney+ ngày 6.10, các nhà làm phim lần đầu giới thiệu đến khán giả nhóm Vệ binh đa vũ trụ. Theo Men's Health, nhóm siêu anh hùng này không có trong truyện tranh Marvel Comics mà là sự sáng tạo riêng của ê-kíp làm phim cho dự án. Loạt phim do nhà làm phim A.C. Bradley sáng tạo, Bryan Andrews chỉ đạo, dựa theo series truyện cùng tên của Marvel Comics phát hành từ cuối thập niên 1970.

So với 8 tập trước, đạo diễn Bryan Andrews dành toàn bộ thời lượng tập 9 để các thành viên nhóm Vệ binh đa vũ trụ chống lại Ultron, một trí thông minh nhân tạo. Ultron được tạo ra nhưng lại muốn xâm chiếm cả vũ trụ, giết chết Thanos để có được cả 5 viên đá vô cực. Sau đó nhân vật này biết vũ trụ của mình được nhân vật The Watcher quan sát nên đã tấn công ông ta để "xưng bá" khắp các vũ trụ khác. Nhận thấy đa vũ trụ bị đe dọa, The Watcher phải tập hợp Doctor Strange, Captain Carter, Thor, Star-Lord, Killmonger... từ các vũ trụ khác để giết Ultron. Đây là duyên cớ đưa nhóm gặp gỡ Black Widow, từ đó biệt đội Vệ binh đa vũ trụ ra đời.

Sự ra đời của nhóm Vệ binh đa vũ trụ gợi khán giả nhớ đến một vài nhóm cũng giống như vậy đó là Council of the Guardians of All Galaxies hay The Exiles. Nhóm Council of the Guardians of All Galaxies lần đầu tiên xuất hiện trong truyện tranh Marvel Comics vào năm 2010, có cả Ghost Rider (Ma tốc độ). Còn nhóm The Exiles thì xuất hiện vào năm 2001. Trang Men's Health nhận xét có rất nhiều nhóm nữa của Marvel Comics sẽ được "lên sóng" trong thời gian tới.





Trang Inverse ngày 7.10 viết với 2 series đào sâu vào đa vũ trụ là What If...? và trước đó là Loki, và sắp tới là các dự án điện ảnh như Spider-Man: No Way Home (dự kiến chiếu ngày 7.12.2021) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (chiếu ngày 25.3.2022), hãng Marvel Studios sẽ khiến khán giả thích thú hơn với khái niệm này trong tương lai qua rất nhiều ý tưởng sắp được chuyển thể lên màn ảnh. Hiện tại, series What If...? được chấm 93% trên Rotten Tomatoes, nhận "mưa lời khen" từ các cây bút bình phim.

Trong bài phỏng vấn nhà sản xuất/biên kịch A.C. Bradley và đạo diễn Bryan Andrews ngày 6.10, Variety cho biết mùa 2 của phim đang được thực hiện. Hai nhà làm phim hi vọng người hâm mộ "sẽ yêu mến cuộc hành trình vào năm sau" khi đào sâu hơn về đa vũ trụ và các thành viên nhóm Vệ binh.