Hàng ngàn người hâm mộ xếp hàng chào từ biệt ‘Vua bóng đá’ Pele

Trước đó, thi hài của “Vua bóng đá” Pele được đặt trong quan tài và di chuyển từ bệnh viện ở Sao Paulo đến sân vận động Vila Belmiro của CLB Santos.

Trên đường di chuyển, xe chở thi hài của “Vua bóng đá” Pele di chuyển chậm qua các con phố để người hâm mộ đứng 2 bên đường chào từ biệt ông.

Để chuẩn bị cho khoảnh khắc chào từ biệt huyền thoại lớn nhất của bóng đá thế giới, hàng ngàn người hâm mộ đã dựng lều cắm trại qua đêm trên các con phố nhằm đảm bảo có một vị trí tốt nhất để vẫy tay chào Pele trong hành trình đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Quan tài của “Vua bóng đá” Pele cũng sẽ được khiêng qua một số các con phố và sẽ đi qua trước ngôi nhà của người mẹ 100 tuổi của ông, bà Celeste. Sau đó, sẽ di chuyển đến sân Vila Belmiro, nơi cùng với gia đình của huyền thoại này và rất đông các quan chức, người hâm mộ CLB Santos, cũng như Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đến dự lễ tang.





Con trai của Pele, Edinho, là 1 trong số những người đã cùng khiêng quan tài của cha mình vào sân Vila Belmiro của CLB Santos, nơi huyền thoại đã thi đấu trong 18 năm.

Đây cũng là những năm tháng vinh quang nhất của ông trong sự nghiệp khi ghi đến 643 bàn sau 659 trận cho CLB này. Ngoài ra, ông cũng thi đấu cho tuyển Brazil tổng cộng 92 trận ghi 77 bàn và đoạt 3 chức vô địch World Cup, trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử cho đến nay đạt được thành tích này.

Ngoài ra, Pele còn giữ kỷ lục được công nhận và đưa vào sách Guinness thế giới với 1.279 bàn thắng sau 1.363 trận đấu, bao gồm cả các trận giao hữu.

Hiện lễ tang của “Vua bóng đá” Pele đang diễn ra, sau 24 giờ để người hâm mộ đến sân Vila Belmiro thăm viếng và chào từ biệt, thi hài của ông sẽ được đưa đi an táng tại Đài tưởng niệm Necropole Ecumenica và chỉ có gia đình tham dự.

Nơi an nghỉ của Pele là một địa điểm rất độc đáo, với tòa nhà cao 14 tầng bao gồm 14.000 hầm chứa tro cốt người mất và hầm mộ “dành cho những gia đình muốn bảo tồn thi thể người thân vì lý do cá nhân và sự riêng tư”, theo tờ The Sun. Tờ báo này cũng cho biết thêm: “Nơi đây còn có một khu vườn nhiệt đới bao gồm một quán cà phê nhỏ trên tầng cao nhất và một thác nước”.