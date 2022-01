Hàng ngàn nhân viên y tế xin nghỉ việc sau 2 năm chống dịch Covid-19

Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2021 đã được Bộ Y tế tổ chức sáng nay 20.1. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự hội nghị.

Theo Bộ Y tế, vừa qua ca mắc Covid-19 tăng nhanh do biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, đột ngột, gây quá tải hệ thống y tế, đến nay dịch cơ bản được kiểm soát. So với tháng cao điểm (tháng 8, 9.2021) số ca tử vong đã giảm, nhưng vẫn ở mức gần 200 ca/ngày.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của dịch, ca tử vong do Covid-19 tăng cao, một số chỉ tiêu y tế không đạt, trong đó, chỉ tiêu về tuổi thọ trung bình hiện ở mức 73,7 tuổi, không đạt so với chỉ tiêu (73,8 tuổi).

Bộ Y tế cũng đánh giá một số hạn chế trong điều trị Covid-19 như: một số địa phương quản lý F0 chưa sát với hướng dẫn, còn tình trạng F0 chưa được can thiệp kịp thời; sử dụng thuốc điều trị tại nhà chưa đúng hướng dẫn của Bộ Y tế (dùng thuốc chống đông, kháng viêm quá sớm…).





2 năm chống dịch, nhân viên y tế mệt mỏi do liên tục làm việc trong môi trường áp lực cao, đối diện nguy cơ lây nhiễm cao, bị sang chấn tâm lý, quá tải công việc nên đã có hàng ngàn người xin nghỉ, thôi việc, gia tăng nguy cơ thiếu nhân lực.

Năm 2022, Chính phủ giao Bộ Y tế đạt chỉ tiêu 3,03 dược sĩ đại học/10.000 dân; 15 điều dưỡng/10.000 dân; 9,4 bác sĩ/10.000 dân; 29,5 giường bệnh/10.000 dân; tuổi thọ bình quân đạt 73,8…