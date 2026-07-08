Hàng nghìn người trẻ bùng nổ cảm xúc ở đêm nhạc 'phá chuẩn' của Tuborg

Địa điểm "phá chuẩn": tinh thần "phá chuẩn" được Tuborg thể hiện ngay từ địa điểm tổ chức đêm nhạc, khi biến một nơi "bình thường" - nhà kho cảng Sài Gòn, thành không gian "phi thường" của Tuborg Beat - nơi người trẻ thưởng thức những ngụm bia mát lạnh sau ngày dài mệt mỏi, tham gia các trò chơi tương tác giải tỏa căng thẳng và "quẩy" sung hết mình với âm nhạc sôi động.

Chiếc vòng tay với slogan "Âm nhạc phá chuẩn" trở thành tấm vé thông hành đưa tất cả bước vào hành trình trải nghiệm tưởng chừng kéo dài bất tận cùng Tuborg. Không chỉ kích thích sự tò mò về âm nhạc, "chiếc vòng quyền lực" này còn là chìa khóa để người trẻ "khui secret" - món quà bí mật dành tặng những ai chinh phục đủ các thử thách vào cuối chương trình.

Booth Tuborg với thông điệp "Sao phải theo chuẩn" thu hút hàng trăm người check-in. Họ là các gen Z, gen Alpha có cá tính mạnh mẽ; nhưng cũng là cả những người trưởng thành muốn rũ bỏ vỏ bọc đầy gai góc và áp lực thường ngày để trải nghiệm cảm giác được "bung" hết mình.

Decor không gian "phá chuẩn": Bước vào bên trong, không gian sự kiện khiến người tham gia không khỏi choáng ngợp, khi các tấm hàng rào, giàn giáo hay thùng phuy - những vật liệu đặc trưng của nhà kho - được tái thiết kế đậm chất âm nhạc đường phố. Tại đây, hàng trăm người đã cùng nhau thưởng thức những lon Tuborg mát lạnh, tham gia loạt thử thách mang tinh thần "vui kịch trần" và "bật tung sảng khoái" để rinh về nhiều phần quà đặc biệt.

Tiếng "póc" đặc trưng khi bật nắp Tuborg được lồng ghép khéo léo trong những set nhạc của DJ VA và DJ Amanda. Bộ đôi này, với màn kết hợp cùng MC Hype Masta B, đã thổi bùng bầu không khí sôi động và kéo dài liên tục nhiều giờ đồng hồ.



Âm nhạc "phá chuẩn": Xen lẫn với đó là màn trình diễn của Beatboxer Trung KT. Kéo người trẻ "Xuống phố beat Borg", những âm thanh thường ngày như còi xe, loa phát thanh, tiếng rao hủ tíu gõ... được anh kết hợp tài tình thành một bản hòa ca đường phố độc đáo. Sự xuất hiện của các dancer với màn hip-hop battle cũng góp phần tiếp thêm nhiệt cho nguồn năng lượng đã sẵn bùng nổ phía dưới sân khấu.



Tinh thần "Sao phải theo chuẩn" một lần nữa được chứng minh khi Hành Or và Freaky trình diễn màn battle rap nảy lửa. Trên "con beat" của những bản rap quen thuộc với giới trẻ, cặp đôi rapper biến tấu ngẫu hứng để lồng ghép thông điệp ý nghĩa của Tuborg.

Khi "giờ G" điểm, 24k.Right xuất hiện với nguồn năng lượng tràn đầy gửi lời chào tới người hâm mộ Sài thành. Ngồi trên chiếc xe đẩy tiến vào sân khấu, nam rapper mang lại sự phấn khích và những tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Bên cạnh bài hát chủ đề Sao phải theo chuẩn? của Tuborg, 24k.Right còn trình diễn nhiều bản hit đình đám gắn liền với tên tuổi, cũng như khiến hàng trăm người bùng nổ cảm xúc với khoảnh khắc buông câu hỏi: "Anh tên là Bằng đấy, còn bạn tên là gì?".

Cùng nhau bật nắp Tuborg để tạo nên khoảnh khắc biểu tượng cho đêm nhạc, dàn line-up đình đám và hàng trăm người trẻ đã hòa mình vào không khí sôi động, tận hưởng trọn vẹn cuộc vui và tự tin thể hiện cá tính riêng. Tại sao chúng ta không dũng cảm đối diện, tự tin biến áp lực thành câu chuyện vui trong những khoảnh khắc "cháy" hết mình bên bạn bè và và sống trọn vẹn theo cách của riêng mình.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.