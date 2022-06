Hàng trăm Cảnh sát PCCC và CNCH tranh tài ở hội thao nghiệp vụ toàn quốc

Trong hai ngày (2 và 3.6), 28 Đội thi với hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham gia Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ II diễn ra tại TP.Thủ Đức.

Cuộc thi diễn ra với 4 phần tranh tài gồm: 100m vượt chướng ngại vật CNCH; CNCH trong môi trường có khói, khí độc; CNCH trong môi trường nước và bơi CNCH.

Qua hai ngày thi đấu, kết quả phần thi bơi cứu nạn: giải nhất thuộc về Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4 (thuộc PC07 - Công an TP.HCM); về nhì là Đội Công an H.Bình Chánh; và Đội Công an H.Củ Chi đoạt giải ba.

Phần thi CNCH trong môi trường nước: Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4 (thuộc PC07) đoạt giải nhất; Đội Công an H.Bình Chánh đoạt giải nhì và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (thuộc PC07) đoạt giải ba.

Phần thi 100m vượt chướng ngại vật CNCH: Đội Công an H.Bình Chánh đoạt giải nhất; Đội khu vực 1 (PC07) đoạt giải nhì; Đội Công an Q.6 đoạt giải ba.





Phần thi CNCH trong môi trường khói, khí độc: Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 1 (PC07) đoạt giải nhất; Đội Công an H.Bình Chánh đoạt giải nhì; Đội Công an TP.Thủ Đức đoạt giải ba.

Kết quả chung cuộc, Đội Công an H.Bình Chánh đoạt giải nhất toàn đoàn; Đội khu vực 1 đoạt giải nhì toàn đoàn; Đội khu vực 4 đoạt giải ba toàn đoàn.

Chiến sĩ Phạm Đắc Trường, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4 (thuộc PC07) chia sẻ: “Trước khi đến cuộc thi, đội đã luyện tập với tinh thần rèn luyện sức khỏe, nâng cao nghiệp vụ, luôn luôn chủ động sẵn sàng, kịp thời cứu chữa hiệu quả cháy, nổ và các sự cố, bảo vệ nhân dân”.

Trung tá Huỳnh Công Thương, Phó đội trưởng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Q.Bình Chánh chia sẻ: “Đội đã lên kế hoạch huấn luyện các chiến sĩ để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi. Với tinh thần nâng cao sức khỏe, nghiệp vụ, học hỏi, đội chúng tôi nói riêng và cán bộ chiến sĩ cả nước nói chung đã nỗ lực hết mình, phấn đấu từng ngày, từng giờ nhằm bảo vệ tốt nhất cho người dân”.