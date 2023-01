Hàng trăm taxi sắp có bãi đậu miễn phí chờ đón khách ở Tân Sơn Nhất

Sau khi UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận phương án làm bãi đệm cho taxi, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đã nhận được văn bản bàn giao đất từ phía Cảng vụ Hàng không miền Nam. Đơn vị này đang khẩn trương triển khai thiết lập hệ thống tạm thời để 15.1 có đưa vào khai thác ngay bãi đệm, đáp ứng phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023.

Trao đổi với Thanh niên sáng 12.1, ông Nguyễn Công Hoàn, Phó giám đốc Cảng Tân Sơn Nhất cho biết, trước khi bàn giao cho Cảng, khu đất này đang để trống, được rào tạm để bảo vệ. Do chưa ai quản lý khai thác nên có tình trạng cỏ mọc hoang, nhiều cục bê tông lớn và người dân vứt rác gây mất mỹ quan lối vào nhà ga quốc tế.

Ban lãnh đạo Cảng đã giao cho trung tâm khai thác ga và trung tâm khai thác khu bay sử dụng những trang thiết bị có sẵn như máy cắt cỏ, xe xúc vận chuyển xà bần bỏ vào trong những vị trí phù hợp trong khu bay. Phải trải qua nhiều ngày xử lý mặt bằng mới không còn rác và Cảng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện việc xử lý nền đất cũng như đi hệ thống điện tạm để cấp điện cho hoạt động điều hành của hãng taxi.

Cùng với đó, thiết lập hệ thống đèn chiếu sáng, vệ sinh, dọn dẹp đồng bộ mặt bằng và chuẩn bị lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động để giúp lực lượng tài xế taxi sử dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực này.

Song song, Cảng giao Trung tâm an ninh hàng không bố trí để điều hành giữ gìn an ninh trật tự tại bãi đệm, phối hợp với các lực lượng như Công an quận Tân Bình, Phòng CSGT Công an TP.HCM. Khi bãi đệm đưa vào khai thác thì toàn bộ khu vực xung quanh sẽ được xử lý nghiêm vấn đề buôn bán, tụ tập hàng rong cũng như các xe đậu trái quy định.





Sau khi hoàn thành, bãi đệm tiếp nhận khoảng 91 taxi các loại. Các hãng taxi chỉ trả chi phí điện, nước mà tài xế sử dụng, Cảng không thu bất cứ loại phí nào, thậm chí còn tự bỏ chi phí để hỗ trợ các tài xế như việc cấp điện, chiếu sáng, vệ sinh dọn dẹp mặt bằng.

"Hiện nay, taxi sau khi chở khách từ sân bay về thành phố, quay đầu thường xuyên gặp ùn tắc, đặc biệt vào những ngày cuối tuần và cao điểm lễ, tết. Bãi đệm taxi là hạ tầng rất cần thiết để dự trữ một lượng taxi dự phòng nhất định gần sân bay, giúp điều tiết nhanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu gọi taxi cho khách khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất" - lãnh đạo Cảng Tân Sơn Nhất nhận định.

Theo chỉ đạo của UBND TP, bãi đệm được tổ chức thí điểm trong vòng 1 tháng trong dịp Tết Nguyên đán. Qua 1 tháng, TP sẽ đánh giá vấn đề hiệu quả của bãi đệm để tiếp tục nghiên cứu giao cho Cảng Tân Sơn Nhất khai thác lâu dài.

Lý giải vì sao bãi đệm chỉ phục vụ các hãng taxi truyền thống, ông Nguyễn Công Hoàn thông tin chỉ các hãng taxi phục vụ trực tiếp cho sân bay Tân Sơn Nhất mới được ưu tiên đậu tại bãi đệm này để điều phối xe vào đón khách. Xe công nghệ điều hành bằng app từ xa, khi tắc đường tài xế thường tắt app và không muốn vào đón khách, Cảng điều hành rất khó khăn. Trong khi đó, lực lượng taxi truyền thống có đăng ký khai thác tại Cảng và họ chịu trách nhiệm cho vấn đề cung ứng cam kết phân phối xe cho Cảng.