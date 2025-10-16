Ba thập kỷ trước, khi thị trường dược Việt Nam còn đang trong giai đoạn chập chững phát triển, UIP đã chọn nơi đây làm điểm đến. Là một thành viên thuộc United Laboratories (Unilab) Group - tập đoàn chăm sóc sức khỏe hàng đầu Đông Nam Á với hơn 350 nhãn hàng được sản xuất tại 12 nhà máy hiện đại ở Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, UIP (lúc đó là United Pharma Việt Nam) mang theo kinh nghiệm quốc tế nhưng lại kiên định với mục tiêu gắn bó lâu dài cùng sức khỏe người dân Việt.

Năm 1995 đánh dấu khởi đầu khi UIP chính thức hiện diện tại Việt Nam, trở thành một trong những công ty dược có đầu tư từ nước ngoài tiên phong. Bốn năm sau, vào năm 1999, nhà máy Bình Chánh được khánh thành, giúp UIP từ một đơn vị nhập khẩu trở thành doanh nghiệp có năng lực sản xuất ngay trên đất Việt. Đây là bước đi chiến lược tạo nền móng cho sự phát triển bền vững về sau khi UIP tiếp tục sản xuất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe quen thuộc như Alaxan, Decolgen, Enervon…

Đến năm 2011, việc chính thức đổi tên thành United International Pharma vừa là một sự thay đổi nhận diện và là một "tuyên ngôn" về tầm nhìn toàn cầu và khát vọng đồng hành lâu dài với ngành y tế Việt Nam. Chỉ một năm sau, vào năm 2012, UIP tiếp tục đánh dấu cột mốc lớn khi nhà máy thứ hai tại Bình Dương ra đời và đạt chuẩn GMP - PIC/S, một trong những tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới về sản xuất dược phẩm. Đây là chứng chỉ khẳng định rằng thuốc sản xuất tại Việt Nam hoàn toàn có thể đạt chuẩn quốc tế, mở ra cánh cửa hội nhập rộng lớn. Hành trình ấy được nối dài với những đổi mới năm 2022, khi UIP tái định vị tổ chức, đồng thời giới thiệu nhiều sản phẩm chiến lược, đáp ứng nhu cầu sức khỏe ngày càng đa dạng.

Vào năm 2025, sau tròn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, UIP ghi dấu ấn đột phá khi dây chuyền sản xuất thuốc viên tại nhà máy Bình Dương đạt chuẩn EU-GMP - một chứng nhận chất lượng hàng đầu châu Âu, chính thức đưa tên tuổi UIP và ngành dược Việt vươn ra toàn cầu.

Quy trình sản xuất thuốc an toàn, đảm bảo theo tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu

Trong lĩnh vực dược phẩm, EU-GMP (Thực hành sản xuất tốt theo chuẩn Châu Âu) được xem như một "chuẩn mực vàng" của thị trường khó tính bậc nhất thế giới, thể hiện sự nghiêm ngặt không chỉ ở khâu sản xuất, mà còn ở toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng, từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình vận hành, phân phối.

United International Pharma (UIP) tự hào đạt được chứng nhận EU-GMP

Thành quả này là kết tinh của một quá trình dài đầu tư vào công nghệ hiện đại và sự kiên định với triết lý lấy sức khỏe cộng đồng làm trung tâm. Với EU-GMP, các sản phẩm của UIP không chỉ phục vụ người dân trong nước, mà còn có thể xuất khẩu sang những thị trường khó tính ở châu Âu và nhiều quốc gia khác. Đây là cánh cửa để thuốc Việt vươn ra thế giới, đồng thời mang lại niềm tin rằng người Việt hoàn toàn có thể tiếp cận những sản phẩm dược đạt chuẩn toàn cầu ngay trên chính quê hương mình.

30 năm phát triển của UIP gắn với nhiều đóng góp lớn cho cộng đồng sức khỏe Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu hiện diện tại Việt Nam, UIP đã kiên định với tôn chỉ "Trusted Quality Healthcare". Từ triết lý ấy, một tinh thần "đồng tâm vì sức khỏe" đã được hun đúc, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động của công ty. Đó không chỉ là cam kết trong từng viên thuốc sản xuất ra, mà còn được nuôi dưỡng thành văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa Bayanihan - giá trị văn hóa đề cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia và cùng nhau gánh vác trách nhiệm đặc trưng của Philippines - được UIP lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường làm việc tại Việt Nam. Mỗi dự án mới không chỉ là nhiệm vụ của một bộ phận, mà là sự chung tay từ nhiều phòng ban. Mỗi hoạt động cộng đồng không chỉ do một nhóm phụ trách, mà có sự tham gia của toàn thể nhân viên, từ văn phòng đến nhà máy.

Văn hóa Bayanihan là nét văn hóa đặc trưng được nuôi dưỡng mỗi ngày tại UIP

Tinh thần này lan tỏa ra cả những hoạt động vì cộng đồng của UIP. Nổi bật là chương trình "Vui khỏe đón Tết, Về nhà trên hết" diễn ra đầu năm 2025. Thông qua việc tài trợ 2.000 vé xe Tết 0 đồng và 2.000 túi quà sức khỏe, UIP đã mang một mùa Tết đoàn tụ đến gần hơn với lực lượng lao động xa quê tại Bình Dương, lan tỏa giá trị cộng đồng và tinh thần đồng hành vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chương trình “Vui khỏe đón Tết, Về nhà trên hết” vào đầu năm 2025 chia sẻ tin thần yêu thương cộng động

Với nền tảng sản xuất hiện đại và năng lực sáng tạo khác biệt, UIP đã và đang tạo ra những sản phẩm không chỉ đảm bảo chất lượng cao mà còn mang dấu ấn khác biệt. Tiêu biểu là Decolgen - viên thuốc trị cảm với cấu trúc ba lớp đặc trưng. Để đạt được sự khác biệt ấy, mỗi viên thuốc được kết tinh từ công thức tối ưu được chuyển giao công nghệ từ công ty mẹ ở Philippines, hệ thống thiết bị chuyên biệt sản xuất tại Hoa Kỳ và tay nghề khéo léo của đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, đảm bảo tiêu chuẩn thẩm mỹ khắt khe của viên ba lớp.

Chứng nhận EU-GMP là lời khẳng định chất lượng mà UIP đảm bảo với cộng động sức khỏe Việt Nam

Bà Lê Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc UIP, chia sẻ: "Nhìn lại hành trình 30 năm, tôi thực sự xúc động và tự hào. Với đầu tư từ Unilab và sự cố gắng của mỗi nhân sự, UIP sẽ bứt phá để trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng của Tập đoàn trong những năm tới".

Nói về mục tiêu lớn hơn cho hành trình tiếp theo, bà cũng tự tin khẳng định: "Khi đất nước bước vào kỷ nguyên đổi mới và hội nhập, UIP càng có trách nhiệm tái khẳng định niềm tin bằng những quy trình sản xuất chặt chẽ và tiêu chuẩn chất lượng cao nhất để phục vụ hàng chục triệu bệnh nhân và có mặt tại hàng trăm bệnh viện trên cả nước. Mục tiêu của chúng tôi là nhân đôi doanh thu trong vòng 5 năm tới, đồng thời củng cố vị thế thuốc Việt trên bản đồ dược phẩm khu vực".