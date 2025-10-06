Cũng từ thời khắc ấy, CADIVI bắt đầu hành trình nửa thế kỷ đồng hành cùng công cuộc tái thiết, phát triển đất nước, tiên phong kiến tạo chuẩn mực cho ngành dây cáp điện Việt Nam. Những cuộn cáp đầu tiên mang thương hiệu Việt được sản xuất tại nơi này, đánh dấu khởi đầu cho một hành trình dài xây dựng nền công nghiệp thiết yếu cho quốc gia.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, CADIVI luôn gắn liền với những cột mốc quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Từ công cuộc Đổi mới năm 1986, giai đoạn hội nhập WTO năm 2007 cho đến xu hướng chuyển đổi số hiện nay, sản phẩm của CADIVI đã hiện diện trong hàng loạt công trình lớn, góp phần vào những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.

Đặc biệt, trong giai đoạn đầy thách thức từ những năm 1980 đến 1990, khi đất nước còn nhiều khó khăn, CADIVI đã chứng tỏ bản lĩnh "gian khó nhưng không lùi bước". Với cam kết kiên định về chất lượng và không ngừng sáng tạo, CADIVI đã cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho mọi công trình, từ nhà ở dân sinh đến các dự án trọng điểm quốc gia. Chính niềm tin vào chất lượng đã giúp thương hiệu CADIVI vượt qua mọi thử thách, lớn mạnh không ngừng và vững vàng khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành sản xuất dây cáp điện tại Việt Nam.

Đến thập niên 2000, khi làn sóng Đổi Mới mang lại cơ hội trên khắp cả nước, CADIVI đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, tiên phong đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm của CADIVI đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước, từ thành phố đến nông thôn, từ những công trình nhỏ lẻ đến các dự án lớn mang tầm vóc quốc gia, góp phần vào sự thành công của nhiều công trình trọng điểm.

Dấu ấn CADIVI hiện diện trong những công trình mang tính biểu tượng của Việt Nam, chẳng hạn như dự án ngầm hóa lưới điện tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đường dây 500kV Bắc Nam - "xương sống" của hệ thống truyền tải điện quốc gia.

CADIVI cũng đồng hành trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng như Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Hầm Đèo Cả, và nhiều dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió tại Ninh Thuận và Tây Nguyên. Công ty luôn đồng hành trong từng bước chuyển mình của Việt Nam, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Các sản phẩm của CADIVI không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn từng bước chinh phục các thị trường quốc tế đầy tiềm năng. Với việc đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe bậc nhất, CADIVI đã khẳng định vị thế vững chắc khi xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Sự hiện diện tại các quốc gia này là minh chứng cho chất lượng vượt trội của sản phẩm, đồng thời là bước tiến quan trọng đưa thương hiệu Việt Nam vươn xa, sánh vai cùng các thương hiệu trên thế giới.

Thành công của CADIVI được xây dựng trên triết lý phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu làm kim chỉ nam. Doanh nghiệp đã không ngừng đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để tạo ra những sản phẩm dây và cáp điện tốt nhất. Hướng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, CADIVI luôn nỗ lực mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

Đặc biệt, CADIVI còn tiên phong trong việc phát triển các dòng sản phẩm xanh, an toàn, thân thiện với môi trường, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và cam kết cùng kiến tạo một tương lai thịnh vượng. Đây là một chiến lược kinh doanh và là minh chứng cho sự đồng hành, đóng góp của CADIVI vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, CADIVI đã viết nên câu chuyện về một thương hiệu bền bỉ, gắn liền với sự phát triển của đất nước. Từ những sợi cáp đầu tiên mang ánh sáng đến mọi miền Tổ quốc, đến nay, sản phẩm của CADIVI đã vươn tầm quốc tế, hiện diện tại hơn 14 quốc gia, khẳng định uy tín của doanh nghiệp và góp phần nâng cao vị thế của ngành dây và cáp điện Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Hành trình bền bỉ của CADIVI là minh chứng sống động cho tinh thần tiên phong, khát vọng đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng. Những giải thưởng danh giá cùng các thành tựu vượt trội trong sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi số đã khẳng định tầm vóc của một thương hiệu quốc gia - vững vàng hôm nay, sẵn sàng chinh phục tương lai.

Hơn cả một nhà sản xuất dây cáp điện, CADIVI đã trở thành mạch nguồn kết nối, đồng hành cùng mọi công trình, mọi gia đình, mọi miền Tổ quốc để từ đó, năng lượng của ngày hôm qua được truyền tiếp cho hôm nay, và lan tỏa tới mai sau.

