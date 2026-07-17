Tại Trường đại học Fulbright Việt Nam, hành trình của 190 tân cử nhân khóa 2026 không bắt đầu bằng một lộ trình định sẵn. Hai năm đầu tiên ở đây là một trải nghiệm mới lạ đối với học sinh Việt Nam: Chưa phân ngành, chưa chọn nghề. Sinh viên được đưa vào không gian của giáo dục liên ngành và được học các môn trải dài từ lĩnh vực STEM, nghệ thuật, nhân văn cho đến khoa học xã hội.

Chính trong không gian đầy tính thử thách đó, những sự thay đổi hướng đi ngoạn mục đã diễn ra để dẫn dắt các bạn trẻ dần đi đúng hướng.

Hãy nhìn vào câu chuyện của Vân Anh, cô gái hiện là chủ nhân của suất học bổng tiến sĩ toàn phần tại một trường đại học ở Mỹ. Ít ai biết rằng ngày đầu bước chân qua cánh cửa đại học, Vân Anh mang theo định hướng thuần túy về ngành kinh tế. Với cô, kinh tế là một lựa chọn an toàn. Nhưng bước ngoặt xuất hiện khi cô đối diện với các môn học trong hai năm khám phá tại Fulbright: Nghiên cứu khoa học và sinh học đại cương.

Quyết định từ bỏ nền tảng kinh tế để rẽ sang sinh học nghiên cứu, ngành học đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ với những thí nghiệm kéo dài, là một chương đầy những hoài nghi. Đó là chấp nhận một năm "gap year" để tích lũy kinh nghiệm thực nghiệm và học cách chấp nhận rằng khoa học không có chỗ cho sự vội vã.

Sự bất định đó cũng gọi tên Lê Thị Ngọc Phụng khi cô chọn theo đuổi chuyên ngành Nghiên cứu Nghệ thuật và Truyền thông. Ban đầu, Phụng hướng mục tiêu của mình vào thế giới điện ảnh. Cô dành hẳn một năm "gap year" để trực tiếp lăn lộn tại các phim trường, làm việc cùng nhiều đạo diễn gạo cội tại Việt Nam để tìm kiếm câu trả lời.

Nhưng chính ở đỉnh cao của sự trải nghiệm thực tế, Phụng nhận ra phim ảnh không phải là đích đến cuối cùng của mình bởi nó không thỏa mãn được căn tính sáng tạo bên trong cô. Cô rẽ lối sang kịch sân khấu, nơi đề cao tính hiện diện và sự giao tiếp trực diện giữa nghệ sĩ và khán giả trong từng khoảnh khắc.

Có một sự thật không thể chối bỏ rằng trưởng thành không diễn ra trong vùng an toàn. Từ những hoang mang ban đầu, thế hệ cử nhân khóa 2026 đã chọn cách đối thoại trực tiếp với các bài toán lớn của thực tế bằng tư duy hệ thống và sự thấu cảm bản địa. Giáo dục không còn là việc thu nhận kiến thức thụ động, mà trở thành công cụ để tạo ra các tác động xã hội cụ thể.

Ở chân dung của nhà đổi mới sáng tạo, nhóm dự án Glavita là ví dụ điển hình cho việc áp dụng tư duy và kỹ năng trên giảng đường vào giải quyết vấn đề thực tế, và đóng góp cho vấn đề toàn cầu. Bắt nguồn từ bài tập nhỏ trong lớp học và những thử nghiệm thô sơ tại không gian sáng chế của trường, nhóm sinh viên dự án bắt đầu từ một niềm tin đơn giản: Thiếu cát xây dựng không chỉ là câu chuyện khủng hoảng tài nguyên, mà là bài toán tìm kiếm vật liệu thay thế.

Quy trình "thử - sai - sửa" liên tục về hiệu suất vật liệu đã đưa ý tưởng biến thủy tinh thải lại thành cát tái chế của nhóm bước ra thế giới. Tại cuộc thi Thử thách bền vững toàn cầu do Đại học Stanford (Mỹ) tổ chức, nhóm sinh viên Việt Nam đã vượt qua hơn 3.000 thí sinh từ 91 quốc gia để giành giải thưởng lớn và lọt vào Top 5 chung cuộc. Là đại diện của Việt Nam làm việc cùng hơn 100 chuyên gia toàn cầu và nhận tài trợ từ Stanford EcoGlobal.

Sự thấu cảm mang tính bản địa đó cũng là động lực thúc đẩy sự ra đời của AllStep, dự án xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Accessibility Design Competition về thiết kế thúc đẩy hòa nhập cho người khuyết tật, vượt qua 54 bài dự thi từ 21 trường đại học toàn quốc. AllStep được khởi nguồn từ trải nghiệm cá nhân của một thành viên trong nhóm khi chứng kiến người em trai mắc chứng bại não.

Thiết bị thông minh của AllStep ra đời với một mục tiêu duy nhất: giúp người khuyết tật tự chủ hơn trong vận động hàng ngày.

Họ tin rằng công nghệ phải được dẫn dắt bởi sự thấu cảm con người. Suốt nhiều tháng ròng rã, những sinh viên khối ngành xã hội và kỹ thuật phải cùng nhau học về thần kinh học, an toàn vận động, làm việc với các chuyên gia để tích hợp phanh thông minh và công nghệ thị giác máy tính vào một khung xe đẩy tập đi. Thiết bị thông minh của AllStep ra đời với một mục tiêu duy nhất: giúp người khuyết tật tự chủ hơn trong vận động hàng ngày.

Một trong những thách thức lớn nhất của giáo dục liên ngành là làm thế nào để sinh viên chứng minh được giá trị của mình trước những đòi hỏi khắt khe, mang tính chuyên môn hóa cao của thị trường lao động. Câu trả lời nằm ở khả năng thích ứng và tư duy phản biện, được ví như chiếc la bàn giúp người trẻ định vị bản thân trước những biến động, kể cả việc AI đang tạo ra nhiều thay đổi đối với thế giới việc làm.

Trong hành trình đến với vị trí quản trị viên tập sự của một tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, tân cử nhân Đình Thiên bước vào vòng tuyển chọn cuối cùng giữa một dàn ứng viên xuất sắc có nền tảng thuần túy về kỹ thuật đến từ các trường hàng đầu trong nước. Thiên sở hữu hồ sơ khác biệt: Chuyên ngành Nghiên cứu Xã hội kết hợp Kinh tế học.

Thiên chọn kể câu chuyện về cách mình tiếp cận các bài toán kỹ thuật dưới lăng kính đa ngành. Đối với Thiên, giải quyết một vấn đề kỹ thuật tại nhà máy không chỉ là chuyện của những cỗ máy hay kỹ năng lập trình đơn thuần, mà phải đi cùng góc nhìn cân bằng với yếu tố con người và quản trị xã hội.

Tư duy hệ thống và năng lực phân tích được rèn luyện từ giải thưởng Top 4 vòng chung kết Cuộc thi HSBC Business Case Competition 2025 đã giúp Thiên khiến hội đồng phỏng vấn gồm những kỹ sư kỳ cựu phải gật gù. Thiên là ví dụ sống động cho thấy trải nghiệm học đa ngành không làm giảm tính chuyên môn, mà còn mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp theo nhiều hướng khác nhau.

Nhìn lại hành trình 4 năm của khóa 2026, sức sống của thế hệ này nằm ở sự đa dạng của các chân dung năng lực: từ những nhà nghiên cứu bền ,những nghệ sĩ đến những nhà kiến tạo công nghệ phục vụ con người. Họ bước ra khỏi giảng đường không phải như những sản phẩm được đúc ra từ một khuôn mẫu thành công có sẵn.

TS Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường đại học Fulbright Việt Nam chia sẻ: "Điều Fulbright mong muốn trao cho sinh viên không chỉ là một tấm bằng, mà là sự tự tin được tôi luyện qua thử thách, cùng niềm tin rằng các em sẽ tiếp tục học hỏi, thích nghi và đóng góp theo cách của riêng mình trong thế giới nhiều thay đổi".

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