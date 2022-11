‘Hành trình công lý’ tập 13: Phương lựa chọn quay về vì Hoàng bị bệnh nặng?

Tối 2.11 (giờ Việt Nam), nhà sản xuất Avatar: The Way of Water tung trailer mới nhất của bộ phim. James Cameron đưa người xem trở lại hành tinh Pandora hùng vĩ, nơi cuộc sống yên bình của gia đình Jake Sully - Neytiri và cộng đồng người Navi một lần nữa bị đe dọa.