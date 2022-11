'Hành trình công lý' tập 17: Việt ‘đốt nhà’ Hoàng ra sao?

Hành trình công lý tập 16 tối qua có những tình tiết căng thẳng khi Huyền bị gửi quà là một con gấu bông be bét máu đến tận căn hộ đe dọa. Theo như Huyền và Phương, Quân nhận định thì rất có thể Cường đã cay cú vì thua ở phiên sơ thẩm nên muốn dọa Huyền. Sau đó Phương quyết định đưa Huyền về nhà mình ở tạm vài hôm vì cô không có người thân dù Nguyệt can ngăn, Quân cũng can ngăn…

Ở một diễn biến khác thì Phương ngày càng xa cách Hoàng. Hoàng gọi điện cô cũng nổi cáu và không muốn nói chuyện nhiều. Còn Hoàng thì tiếp tục bị cơ quan điều tra mời lên để lấy thêm lời khai về cái chết của Hà. Con trai của Phương thì vẫn khó bảo nên cô nhờ em trai là Tân về để an ủi, động viên Khang.

Hành trình công lý tập 16 còn có diễn biến bà Dung tiếp tục giao cho Phương phụ trách biện hộ cho Lan trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Dù phiên sơ thẩm bên bị đơn đã thắng kiện nhưng nguyên đơn tiếp tục kháng cáo. Quân luôn hỗ trợ nhiệt tình cho Phương trong công việc và giữa họ dường như xích lại gần nhau hơn.





Hành trình công lý tập 17 tối nay 15.11 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ những diễn biến căng thẳng hơn khi Hoàng làm loạn, kéo tay Huyền khi phát hiện cô ở trong nhà của mẹ con Phương. Huyền thì cho rằng chính Hoàng đã giết Hà và anh ta đang nổi điên vì cô khai ra Hoàng với công an.

Một tình tiết mới trong tập này là Lan hoảng loạn khóc cầu cứu Phương khi con trai bị mẹ của Cường bắt cóc.

Hành trình công lý tập 17 còn có tình tiết Việt “đốt nhà” Hoàng khi kể lại chuyện gặp Phương vào khách sạn với Quân: “Nhân viên mới với sếp, đi vào phòng khách sạn để làm cái gì”. Hoàng thì mắt nổ đom đóm khi nghe bạn thân mách lẻo…

Hành trình công lý tập 17: Việt dần lộ ra bản chất và âm mưu?