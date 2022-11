‘Hành trình công lý’ tập 22: Cường bị triệu tập, bà Giang ngã bệnh

Hành trình công lý tập 21 có những tình tiết cho thấy tình cảm vợ chồng giữa Hoàng và Phương có vẻ không có cơ hội hàn gắn khi Phương vẫn cương quyết ly hôn. Còn Hoàng vẫn một mực níu kéo. Trong lúc này, Hoàng đến lại căn hộ của Hà để tìm thêm chứng cứ chứng minh mình vô tội, nhất là quả cầu phong thủy. Khi vừa ra khỏi căn hộ của Hà, Hoàng bị hai tên côn đồ bắt lên xe đưa đi đến chỗ vắng và mở điện thoại để một người đàn ông giấu mặt nói cho Hoàng nghe về cái chết của Hà và hăm dọa cả vợ con Hoàng. Hoàng bị đánh bầm mặt rồi chúng đưa anh đến cổng nhà trọ của mẹ con Phương. Phương cùng em trai và các con đưa Hoàng vào nhà rửa vết thương nhưng Hoàng nói dối là bị té ngã.

Trong tập này còn có vài diễn biến cho thấy luật sư Vỹ sau khi bị bà Trang “cạch mặt” đã đem chứng cứ bà trốn thuế, buôn lậu đưa cho Quân như trả đũa. Và Quân đã dùng chứng cứ này yêu cầu bà Trang rút khỏi vụ kiện đòi nuôi cháu nội với Lan. Trong khi Cường con bà Trang vẫn ăn chơi trác táng.

Hành trình công lý tập 22 tối nay 28.11 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ những diễn biến tiếp theo cho thấy Cường đang đi với gái thì bị công an triệu tập vì liên quan đến việc bắt giữ người trái phép và gây thương tích do Huyền tố cáo. Cường vẫn ngoan cố khiến công an phải cưỡng chế.





Một tình tiết trong tập này cho thấy bà Giang ngã bệnh và trước đó, Nguyệt lên tiếng ủng hộ việc Phương đòi ly hôn. Mẹ của Nguyệt và mẹ của Phương vốn rất thân thiết. Hai bên gia đình như ruột thịt nên bà Giang trách Nguyệt vì sao lại ủng hộ Phương. Nguyệt cho rằng Phương đã chịu thiệt thòi đủ nhiều rồi nhưng lại nhận sự phản bội.

Một diễn biến trong tập này còn cho thấy Hoàng vẫn nói dối Phương về những vết bầm do bị đánh trên mặt dù cô đang nghi ngờ và gặng hỏi chồng.

Hành trình công lý tập 22: Cường bị bắt và phải rút đơn kiện đòi quyền nuôi con?