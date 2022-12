‘Hành trình công lý’ tập 30: Nguyệt đã có một cô con gái?

Danh sách đề cử giải Quả cầu vàng lần thứ 80 vừa được công bố vào tối 12.12 (giờ Việt Nam). Avatar: The Way of Water gây chú ý khi có tên ở hai hạng mục đề cử quan trọng dù tác phẩm chưa đổ bộ màn ảnh rộng toàn cầu.