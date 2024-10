Ngay trước thềm lễ Quốc khánh 2.9, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) triển khai chiến dịch "Ươm mầm nhỏ, vươn khát vọng xanh" trên hệ thống dịch vụ bán lẻ (gồm SASCO Shop, SASCO Duty Free) và ẩm thực tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, khách hàng khi mua sắm với hóa đơn đạt giá trị nhất định sẽ nhận được những món quà "xanh" xinh xắn gồm: thiệp nảy mầm, chậu sứ xanh, túi linen thân thiện môi trường. Mỗi tấm thiệp chứa đựng gần 20 hạt giống, được làm hoàn toàn bằng giấy tái chế do cán bộ, nhân viên SASCO quyên góp, với mong muốn lan tỏa thông điệp tái sử dụng giấy và phát triển tình yêu thiên nhiên đến khách hàng. Còn chậu sứ xanh là hàm ý ươm mầm, trồng cây, cùng nhau kiến tạo môi trường xanh.

Nhân viên Nguyễn Cao Huỳnh Như đề xuất ý tưởng “Ươm mầm nhỏ, vươn khát vọng xanh” tại cuộc thi “SASCO - Voice of the Pioneers - Khát vọng tuổi trẻ”.

Đây là một phần trong chuỗi hành động của SASCO nhằm lan tỏa lối sống xanh và khuyến khích tiêu dùng bền vững trong cộng đồng và mang đến khách hàng những niềm vui bất ngờ trên mỗi hành trình bay.

"Chúng tôi thực sự ấn tượng với cách mà các bạn đưa thông điệp về môi trường vào trải nghiệm mua sắm. Đó là một lời nhắc nhở về việc chúng ta có thể làm, dù là những điều nhỏ nhặt để bảo vệ hành tinh. Một sáng kiến tuyệt vời mà tôi sẽ chia sẻ với bạn bè ở Úc", một du khách Úc tâm đắc.

Nhiều khách hàng chia sẻ, họ cảm thấy như được tiếp thêm nguồn sống, được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sống xanh và thúc đẩy trách nhiệm để thực hiện điều đó. "Thật thú vị khi nhận được thiệp nảy mầm từ SASCO. Tôi rất yêu cây xanh, chúng tôi sẽ gieo trồng ngay khi về đến nhà" chị Ngọc Hạnh, hành khách bay Hà Nội hào hứng chia sẻ.

Khách hàng ấn tượng với cách truyền tải, lan tỏa thông điệp xanh của SASCO

Ít ai biết rằng, chiến dịch mở màn cho hành trình vươn khát vọng xanh của doanh nghiệp dịch vụ sân bay hàng đầu Việt Nam chính là ý tưởng của cô bé nhân viên trẻ vừa bước qua tuổi 23 - Nguyễn Cao Huỳnh Như. Ý tưởng đạt giải nhất cuộc thi "SASCO - Voice of the Pioneers - Khát vọng Tuổi Trẻ". Trò chuyện với chúng tôi, Huỳnh Như bày tỏ niềm tự hào và hạnh phúc khi ý tưởng của mình đã được "các sếp" đánh giá cao. Là người con Bến Tre, sinh ra và lớn lên giữa sông nước vùng ĐBSCL, chứng kiến vùng quê trải qua những cơn giận dữ của thiên nhiên, hết hạn hán bất thường lại đến xâm nhập mặn, sạt lở, Huỳnh Như đã sớm nhận thức những tác động ghê gớm của biến đổi khí hậu. Cô gái trẻ từng đề xuất nhiều hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường ở quê hương Bến Tre như trồng cây xanh, thu gom rác thải…

"Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hằng ngày, hằng giờ. Chúng em chưa làm được điều gì lớn lao, chỉ tự ý thức và lan tỏa tới những người xung quanh ý thức bảo vệ môi trường, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Giấy nảy mầm không phải phát minh mới, nhưng em mong muốn có thể mang những mầm cây non này tới mọi miền. Thêm một cây xanh được vun trồng là có thêm một người yêu môi trường, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, những món quà xanh cũng sẽ mang đến cho du khách quốc tế thấy hình ảnh Việt Nam xanh hơn, hội nhập hơn, phát triển bền vững hơn", Huỳnh Như chia sẻ.

Trước xu hướng xanh của thế giới, trong sự chuyển động mạnh mẽ của ngành hàng không cũng như nền kinh tế đất nước, với vai trò tiên phong, thế hệ lãnh đạo mới của SASCO đặc biệt chú trọng phát huy đổi mới sáng tạo, xem đó là động lực phát triển, thúc đẩy toàn đội ngũ liên tục nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế, đến mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững.

Đó cũng chính là khởi nguồn cho cuộc thi Voice of the Pioneers 2024. Trải qua 3 tháng triển khai, cuộc thi đã tập hợp được 16 ý tưởng, sáng kiến độc đáo, có chiều sâu và mang tính khả thi cao. Mỗi ý tưởng đều là tiếng nói của sự nhiệt huyết, là mong muốn đóng góp vào sự lớn mạnh của SASCO và cộng đồng.

SASCO Triển khai dự án xanh trên chuỗi hoạt động dịch vụ tại Tân Sơn Nhất

"Chúng tôi mong muốn mỗi thành viên của SASCO không chỉ là một phần của công ty, mà còn là những cá nhân tiên phong trong các dự án vì cộng đồng và môi trường", lãnh đạo SASCO nói.

Trong cuộc thi Voice of the Pioneers vừa rồi, rất nhiều bạn tham gia đã mạnh dạn bày tỏ ý tưởng, sáng kiến: Mua hàng trực tuyến và nhận hàng tại cửa hàng (BOPIS), SASCOERS- New Generation - New Era; Wifi Marketing - chìa khóa xây dựng dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn mỹ, SASCO Fitness & health… Với những người trẻ như tụi em, được nói lên tiếng nói của người tiên phong, được phấn đấu và thực thi những khát vọng xanh của mình trong các chương trình CSR là một niềm hạnh phúc lớn lao", Huỳnh Như bộc bạch.

Bạn Lê Đặng Linh Nhi - nhân viên SASCO Duty Free, hạnh phúc khi ý tưởng "Điệu chào từ trái tim" gửi gắm tình cảm, trái tim đến khách hàng yêu mến, nhanh chóng triển khai trên toàn hệ thống dịch vụ. "Tôi cảm thấy tự hào vì ý tưởng của mình được công ty ghi nhận và cảm thấy yêu công việc hơn, mỗi ngày đi làm của mình trở nên có nghĩa hơn".

Theo báo cáo Global Outlook for Air Transport - Deep Change của IATA, mặc cho các biến động về chính trị và kinh tế, nhu cầu vận tải hàng không đang trở lại nhanh chóng, dự kiến tăng trưởng 11,6% về RPKs trong năm 2024. Châu Á - Thái Bình Dương, được thúc đẩy bởi các thị trường nội địa ở Trung Quốc, Nhật Bản và Úc sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đồng thời, ngành hàng không đang đứng trước cơ hội lớn trong việc chuyển đổi năng lượng để giảm phát thải, giảm thiểu tác động môi trường, tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Tổng giám đốc SASCO cho biết: Trước bối cảnh này, SASCO xác định, phải thích ứng linh hoạt bằng sự sáng tạo không ngừng, với nền tảng vững chắc dựa trên 3 trụ cột chính: con người, bản sắc và cộng đồng. Trong đó, yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu, với cam kết xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, nơi mà mỗi nhân viên đều được phát triển toàn diện. Dịch vụ mà SASCO cung cấp không đơn thuần là đáp ứng nhu cầu mà phải chạm đến cảm xúc của từng khách hàng, tạo nên những sự hài lòng, tin yêu. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty.

Thứ hai, bản sắc văn hóa công ty không tách rời với bản sắc dân tộc. Dấu ấn văn hóa Việt Nam được gìn giữ và phát huy trong từng dịch vụ, hiện diện trong không gian - thời gian, trong giá trị vật chất - tinh thần, kết hợp hài hòa giữa văn hóa và tiêu chuẩn quốc tế mà SASCO theo đuổi. Những sản phẩm, dịch vụ SASCO trở thành sự lựa chọn ưu tiên của du khách khi đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Thứ ba là trụ cột cộng đồng. Công ty luôn coi trọng trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Trong đó, tiêu dùng xanh, hỗ trợ giáo dục, phát triển kinh tế vùng miền là những hạng mục chủ chốt. Các dịch vụ hàng không, du lịch và bán lẻ phải liên kết để phát triển sản phẩm vùng miền địa phương, quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia Việt Nam. SASCO là một trong những đơn vị tiên phong tiêu biểu phát triển bền vững Việt Nam.