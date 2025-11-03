Người hâm mộ (Fan) bóng đá Việt, đặc biệt là fan Manchester United, hẳn không thể quên bộ tứ huyền thoại Dimitar Berbatov, Luis Nani, Nemanja Vidić và Wes Brown, những người đã góp phần làm nên lịch sử của "Quỷ Đỏ". Khi hay tin các huyền thoại cùng đến Việt Nam tham dự Tiger Street Football 2025, đông đảo người hâm mộ đã đổ về sân bay đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ để gặp gỡ, giao lưu và chứng kiến các huyền thoại dẫn dắt bốn đội vô địch khu vực tại chung kết toàn quốc của giải đấu này.

Bên cạnh việc gặp gỡ, chụp hình và giao lưu cùng fans, bốn huyền thoại Manchester United đã đích thân dẫn dắt các đội bóng tham gia tranh tài trong vòng chung kết toàn quốc.

Bà Huỳnh Phương Thảo - Giám đốc tiếp thị cấp cao nhãn hàng Tiger Beer cho biết, dựa trên những giá trị chung như bản lĩnh, tinh thần không khuất phục, và khả năng kết nối với cộng đồng, Tiger Beer đã đồng hành cùng CLB Manchester United với vai trò đối tác chính thức từ năm 2024.

Chia sẻ về trải nghiệm thi đấu cùng đội trưởng Luis Nani tại vòng chung kết toàn quốc, đại diện đội Phúc Đạo Diễn FC cho biết: "Chúng tôi thật sự ấn tượng khi Luis Nani chơi trọn vẹn cả hai hiệp cùng đội. Dù là một ngôi sao bóng đá, anh ấy vẫn lăn xả và truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Cách Nani chiến đấu như thể đây là trận chung kết của chính anh khiến chúng tôi như tiếp thêm động lực để tiến về phía trước!"

Luis Nani cùng Phúc Đạo Diễn FC trước thềm chung kết Tiger Street Football 2025

Sau hơn một tháng khởi tranh, giải đấu đã ghi nhận những con số ấn tượng sau các vòng thi đấu khu vực diễn ra tại 4 thành phố: Nha Trang, Cần Thơ, Hà Nội, TP.HCM.

Cả bốn huyền thoại từ Manchester United đều bày tỏ sự hào hứng với thể thức thi đấu đặc biệt tại giải đấu. Đầu tiên là sân đấu bản lĩnh với 1/2 bề mặt sân bê tông, 1/2 bề mặt sân futsal nhựa trên cùng 1 sân nên các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi khi di chuyển ở các mặt sân khác nhau. Bên cạnh đó là hệ thống lưới 360 độ, không có đường biên, tức không có bóng chết, nên sự cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, căng thẳng. Giải đấu còn có Tiger Time - "Phút gầm vang bản lĩnh", diễn ra sau 2 hiệp đấu, nơi bàn thắng được nhân đôi số điểm.

Cầu thủ nhận thẻ xanh tôn vinh tinh thần bản lĩnh

Hậu vệ Wes Brown hồ hởi: "Tôi thực sự thích Tiger Time - nó mang lại nhịp độ nhanh và làm trận đấu trở nên khó đoán hơn. Cách giao bóng của Tiger Street Football 2025 cũng khiến tôi có cảm giác như đang khám phá một khía cạnh sáng tạo và đầy cảm xúc của bóng đá".

Wes Brown trong trận chung kết Tiger Street Football 2025

Trong khi đó Nemanja Vidić cho biết thể thức thi đấu của Tiger Street Football 2025 rất thú vị. "Trận đấu của chúng tôi cũng có những thời điểm lật ngược tình thế, Tiger Time sẽ chứng tỏ được bản lĩnh của chúng tôi ở phút cuối, phòng thủ tập trung để không bị thủng lưới", anh chia sẻ.

Nemanja Vidić trong trận bán kết Tiger Street Football 2025

Tiền đạo Dimitar Berbatov thổ lộ với thể thức mới mẻ của Tiger Street Football 2025, các cầu thủ phải giữ vững tinh thần thi đấu cho đến giây phút cuối cùng.

Dimitar Berbatov trong trận bán kết Tiger Street Football 2025

Lần đầu trải nghiệm thể thức thi đấu mới lạ nhưng hậu vệ Wes Brown vẫn tự tin "tuyên chiến" với các đồng đội của mình. Nói là làm, anh dẫn dắt Hai Trường FC 2 đánh bại Tony MU Bình Dương sau loạt sút luân lưu nghẹt thở để đăng quang ngôi vô địch, tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho hành trình Tiger Street Football 2025.

Hai Trường FC 2 cùng Wes Brown lên ngôi vô địch toàn quốc

Sau hơn một tháng thổi bùng bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá đường phố, Tiger Street Football 2025 đã thu hút hơn hàng chục nghìn khán giả quan tâm trên cả nước. Đêm chung kết toàn quốc bùng nổ với những trận cầu mãn nhãn, là sân khấu lớn để các bản lĩnh Việt tỏa sáng cùng huyền thoại thế giới.

Không dừng lại ở thể thao, lễ hội còn đem lại những trải nghiệm âm nhạc sôi động và cơ hội đặc biệt cho người hâm mộ đến sân Old Trafford xem trận derby Manchester vào tháng 1/2026.



