‘Hành trình sự nghiệp hạnh phúc’ chạm đến hàng triệu người Việt

Là cầu nối gắn kết giữa người tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng suốt 2 thập kỷ

Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhân sự, hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp và hàng triệu người lao động tại Việt Nam, VietnamWorks đã hoàn thành sứ mệnh “Move Up” và sẵn sàng bước sang một giai đoạn mới với “Empower Growth" - Hành trình sự nghiệp hạnh phúc. Trước những thách thức của thị trường và xu hướng mới trên toàn cầu, điều người lao động cần giờ đây không chỉ là một công việc với thu nhập tốt hay chức vụ cao. Họ cần nhìn được bức tranh sự nghiệp bao quát, nhận ra được ý nghĩa của công việc không chỉ cho bản thân mà với cộng đồng và xã hội. Đó là lúc mỗi người bắt đầu đi tìm “Hành trình sự nghiệp hạnh phúc" của riêng mình.

Sự hưởng ứng của khán giả với chiến dịch tái định vị thương hiệu VietnamWorks là minh chứng rõ nhất cho những thay đổi về điều người trẻ đang tìm kiếm trong công việc ngày nay. Ngay sau khi ra mắt, TVC công bố nhận diện thương hiệu và lan tỏa định vị mới Empower Growth của VietnamWorks đã thu hút được hơn 20 triệu lượt xem và bình luận trên trang mạng xã hội Facebook và YouTube.

Ông Gaku Echizenya - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Navigos Group Việt Nam, chia sẻ: “Việc tái định vị thương hiệu và ra mắt bộ nhận diện mới sẽ đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của VietnamWorks thể hiện được sự thay đổi sâu sắc về tâm trí, hành động và định hướng tương lai của nhãn hàng trong một thị trường lao động liên tục biến động. VietnamWorks cam kết sẽ luôn hoàn thành trách nhiệm của người dẫn đầu trong thị trường nhân sự, lao động, hỗ trợ cả doanh nghiệp và người tìm việc kết nối được với nhau nhanh nhất, hiệu quả nhất và chất lượng nhất để đem lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, cho xã hội, cũng như đồng hành dài hạn trong quá trình theo đuổi hành trình sự nghiệp hạnh phúc của mỗi người”.

Đồng hành cùng lao động Việt chinh phục “Hành trình sự nghiệp hạnh phúc”

Một trong những điểm nhấn quan trọng với chiến dịch tái định vị thương hiệu của VietnamWorks là việc đưa đến công chúng khái niệm Job Envision - Bức tranh mô tả sự nghiệp hạnh phúc trực quan, sống động bên cạnh những Job Description truyền thống, giúp các nhân sự có thể hiểu hơn về các giá trị trên con đường mình lựa chọn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 3.000 Job Envision đã được tạo ra.

Song song với các hoạt động trực tuyến, chuỗi “Triển lãm và chia sẻ về chuyên đề hành trình sự nghiệp hạnh phúc” diễn ra tại cả TP.HCM và Hà Nội cũng đồng thời nhận được sự quan tâm, tham gia đông đảo của công chúng, báo giới cùng cùng nhiều chia sẻ của những người nổi tiếng. Sự kiện thu được cả ngàn người tham gia trong mỗi phiên chia sẻ và thảo luận.





2 buổi tọa đàm và 4 bài chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh chủ đề “Hành trình sự nghiệp hạnh phúc” có sự tham gia của các diễn giả hàng đầu trong nước như Chủ tịch HH đầu tư thiên thần Đông Nam Á - Chủ tịch Go Global Group Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch HĐQT TOPPION Group Loan Văn Sơn, Doanh nhân Forbes under 30, nhà sáng lập cộng đồng NGHIỆN NHÀ Nguyễn Hà Linh, Giám đốc đại diện Văn phòng Đông Nam Á của Book of World Records - Đại sứ Trí tuệ tại UNESCO-CEP Dương Anh Vũ. Ngoài ra, dẫn dắt trong 2 phiên thảo luận chính là Diễn giả Tâm Bùi - Nhiếp ảnh gia, Travel blogger, Diễn giả Nguyễn Hiếu Trường An - Vice President, Head of Talent COE - Suntory APAC, và Diễn giả Trương Anh Ngọc - Nhà báo, Bình luận viên. Không dừng lại ở đó, triển lãm “Hành trình sự nghiệp hạnh phúc" trưng bày các tác phẩm của các nghệ sĩ minh họa, họa sĩ trẻ tại Việt Nam cũng được công chúng đón nhận.

Nhằm tái hiện thông điệp "Để có công việc hạnh phúc, hãy tìm hạnh phúc trong công việc" một cách trực quan và dễ hiểu, thử nghiệm xã hội “Tìm kiếm việc làm hạnh phúc" có sự tham gia của nhiều bạn trẻ cùng chia sẻ cảm nhận về một vị trí công việc, trên tư cách là người tiền nhiệm và kế nhiệm. Thông qua câu chuyện được những người tham gia chia sẻ, khán giả như tự tìm ra câu trả lời cho bản thân về một hành trình sự nghiệp hạnh phúc.

Những hoạt động được ghi nhận trên đây chỉ là một phần nhỏ trong tiến trình triển khai sứ mệnh “Empower Growth" của VietnamWorks. Thay đổi nhận thức và suy nghĩ của cộng đồng đòi hỏi một quá trình lâu dài. Bước sang một giai đoạn mới, VietnamWorks tiếp tục duy trì những chất lượng dịch vụ đã được kiểm chứng trong suốt 20 năm qua và cam kết không ngừng hỗ trợ người lao động và các công ty tại Việt Nam trong lĩnh vực nhân sự để tiến kịp với những chuẩn mực và xu hướng thay đổi trên toàn cầu.