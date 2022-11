Hari Won chia sẻ về việc ra MV cùng ngày với Trấn Thành

Trong tối 10.11, Hari Won và Trấn Thành đều tung sản phẩm âm nhạc mới. Trong khi Hari Won tái xuất cùng MV Như anh đã mong chờ, thì Trấn Thành hợp tác với nhạc sĩ Vương Anh Tú ra mắt MV Chưa đủ để giữ em. Tại buổi họp báo, Hari Won giải thích việc vợ chồng cô “cạnh tranh” trên đường đua âm nhạc là chuyện ngoài ý muốn.

Nữ ca sĩ giải thích vì MV Như anh đã mong chờ là MV được phát hành song song ở hai quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam. Bản MV tiếng Hàn đã phát hành trưa cùng ngày (10.11). Vì thế, chủ nhân hit Anh cứ đi đi phải tôn trọng sự sắp xếp lịch phát hành ở Hàn Quốc và tung MV Như anh đã mong chờ đúng ngày 10.11.

Bên cạnh đó, đại diện của Hari Won cho hay đã hỏi ý kiến tác giả ca khúc của Trấn Thành là Vương Anh Tú. Theo đó, Vương Anh Tú cũng khẳng định 2 MV cũng như 2 ca khúc có màu sắc âm nhạc không giống nhau, nên không cần phải lo lắng. Vì vậy, ê kíp cặp sao đình đám đã mạnh dạn cho ra mắt cả 2 MV cùng một ngày.





Như anh đã mong chờ được sáng tác bởi nhạc sĩ người Hàn Shintto, lời Việt của Trịnh Thăng Bình. Phần MV do đạo diễn Lee Sang Deok thực hiện, nam chính do diễn viên Kim J đảm nhận. Đặc biệt, đạo diễn Lee Sang Deok từng thực hiện nhiều MV cho nhiều sao Hàn, một trong những tên tuổi nổi bật là nhóm nhạc nữ Twice.

Về việc hát chưa “tròn chữ”, Hari Won tâm sự: “Tôi đã rất cố gắng học để phát âm tốt tiếng Việt. Để hát giống người Việt 100% thì chưa thể, nhưng tôi mong muốn khán giả cảm nhận được phát âm hiện tại của mình đã tốt nhiều so với các sản phẩm trước đây rồi”.

MV và ca khúc Như anh đã mong chờ được phát hành song song tại hai quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam. Đối với Hari Won, đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp. Cô cũng không giấu giếm tham vọng đánh chiếm thị trường Hàn Quốc trong tương lai gần. Được hoạt động song song ở hai quốc gia là ước mơ lớn nhất của Hari Won.