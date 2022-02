Harry Maguire bị chê là bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử của M.U

Tuy nhiên, đã hơn 2 năm rưỡi trôi qua, Harry Maguire ở M.U chỉ được thống kê số lần mắc sai lầm và các màn trình diễn kém cỏi khiến đội nhà để thua bàn nhiều hơn là sự tích cực mang lại cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Ngoài ra, Harry Maguire còn thường xuyên là đề tài chế giễu ở mỗi vòng đấu vì những tình huống phòng ngự khôi hài của mình khiến người dùng trên các mạng xã hội châm chọc dữ dội.

Vì sao từ một trung vệ chơi rất hay ở Leicester và cả tuyển Anh Harry Maguire lại trở thành trò hề ở M.U? Chưa kể, với những màn trình diễn tệ hại cho đến nay, trung vệ 28 tuổi này hiện được xem là bản hợp đồng đắt giá nhưng tệ nhất trong lịch sử của M.U, chỉ sau Paul Pogba mua từ Juventus năm 2016 với giá 94,5 triệu bảng.





Nhà báo Gregor Chappelle của tờ Marca đánh giá: “Việc Harry Maguire không thành công ở M.U so với khi còn chơi cho Leicester và góp mặt tuyển Anh, là vì trong màu áo “Quỷ đỏ” trung vệ này phải thi đấu với vai trò nhiều hơn để hỗ trợ cả tuyến trên nhưng lại thiếu hẳn tốc độ. Ngoài ra, do sức ép từ chiếc băng thủ quân và mức phí mua quá cao, mỗi đời HLV của M.U đến nay luôn phải sử dụng Harry Maguire, cho dù cầu thủ này liên tục mắc sai sót”.

Hiện Harry Maguire còn hợp đồng với M.U đến tháng 6.2025, việc tìm cách chia tay trung vệ đắt giá này rất khó xảy ra vì giá trị chuyển nhượng hiện nay không thể so sánh với khi mua. Do đó, đội bóng chủ sân Old Trafford dường như bắt buộc phải song hành cùng trung vệ này, nhưng rõ ràng họ cần tìm ra cách thích hợp nhất để phát huy đúng khả năng của Harry Maguire như đã từng thể hiện tại Leicester và tuyển Anh.

Theo báo chí Anh, một trong những giải pháp để M.U phát huy được Harry Maguire tốt nhất, đó là cần phải mua về các tiền vệ trung tâm như Kalvin Phillips và Declan Rice để chơi ngay trên trung vệ này nhằm có sự hỗ trợ. Khi đó, sự nghiệp của Harry Maguire tại sân Old Trafford mới hy vọng có sự thay đổi.