Hé lộ thông số cấu hình khủng của Galaxy S22 Ultra

Theo Digitnews, Galaxy S22 Ultra sẽ có sẵn trong các tùy chọn cấu hình 8/128 GB, 12/256 GB, 12/512 GB và đặc biệt là lựa chọn cao cấp nhất có RAM 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB.

Những tin đồn đầu tiên về dung lượng bộ nhớ trong 1 TB dành cho Galaxy S22 Ultra đã xuất hiện từ năm ngoái nhưng giờ đây thông tin này được xác nhận bởi một nguồn tin tại LetsGoDigital.

Trong khi đó, nguồn tin từ tài khoản SuperRoader, vốn là một cựu nhân viên của Samsung, cho biết phiên bản 1 TB của Galaxy S22 Ultra sẽ được phát hành sau một khoảng thời gian kể từ khi gia đình Galaxy S22 ra mắt, dự kiến vào tháng sau.





Bản thân Samsung gần đây cũng đã xác nhận nhiều nét thiết kế của Galaxy Note sẽ xuất hiện trên thành viên Galaxy S22 Ultra cao cấp nhất.

Một tin có thể không vui đối với người dùng mong chờ Galaxy S22 chính là việc giá bán của sản phẩm này dự kiến tăng so với tiền nhiệm Galaxy S21 do một số linh kiện hiện đã tăng giá khoảng 30 - 40% do sự thiếu hụt chip trên toàn cầu. Kết quả là, Galaxy S22 được cho là có giá khởi điểm từ 899 USD, tăng hơn 100 USD so với tiền nhiệm. Ngoài ra, giá chip quản lý năng lượng và cảm biến hình ảnh cũng đang tăng lên khoảng 10 - 15%.