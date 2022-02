Hệ thống Little Garden Beauty & Spa tự tin khẳng định vị thế hàng đầu

Chỉ trong vòng 7 năm kể từ ngày thành lập (2015), Little Garden Beauty & Spa đã phát triển mạnh mẽ trên dưới 8 chi nhánh tại các quận như quận 3, quận 11, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, và tỉnh Bình Dương… Mới đây, trong kế hoạch nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, hệ thống đã tưng bừng khai trương thêm một chi nhánh mới tại số 65 Lê Quang Định (P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM), mở đầu cho sự trở lại mạnh mẽ sau đại dịch.

Đây chỉ mới là hoạt động khởi đầu chiến dịch bùng nổ mục tiêu phát triển của Little Garden Beauty & Spa , với 15 chi nhánh sẽ lần lượt được ra đời trong năm 2022 trên khắp các quận huyện tại TP.HCM, giúp khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất, rút ngắn thời gian di chuyển, tiết kiệm tối đa chi phí… khi đến làm đẹp tại hệ thống Little Garden Beauty & Spa .

Triết lý kinh doanh “100% hài lòng trải nghiệm khách hàng” được đặt lên hàng đầu, đã giúp hệ thống có thêm động lực để thực hiện mục tiêu này một cách toàn vẹn và hiệu quả nhất.

Song hành với mục tiêu phát triển chi nhánh, chính là những nỗ lực nâng cấp toàn bộ trải nghiệm vượt ngoài mong đợi của khách hàng.

Đó là việc ra mắt hàng loạt dịch vụ, liệu trình mới, nâng cao hiệu quả và phục vụ toàn bộ nhu cầu làm đẹp của khách hàng từ đầu đến chân, tuyển chọn kỹ thuật viên lành nghề, tận tâm…, giúp khách hàng có được những giờ phút thực sự thư giãn và nuông chiều bản thân trong suốt quá trình trị liệu.

Đó còn là việc xây dựng Little Garden Beauty & Spa trở thành hệ thống spa tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động. Cụ thể, khách có thể tải ứng dụng Little Garden Beauty & Spa về điện thoại để đặt lịch hẹn trước, theo dõi sát sao liệu trình, cập nhật xu hướng làm đẹp. App cũng giúp rút ngắn quy trình booking, thanh toán… một cách tiện lợi và nhanh chóng.





Và kế hoạch nâng cấp càng trở nên chuyên nghiệp hơn khi Little Garden Beauty & Spa đã có những ký kết hợp tác với các đối tác Công nghệ và Dịch vụ đạt chuẩn FDA ở các nước hàng đầu trong ngành làm đẹp như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, nhằm nâng cấp toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị với tiêu chí 100% hiệu quả ngay trong lần đầu tiên trải nghiệm dịch vụ.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Hamier Việt Nam - đơn vị sở hữu chuỗi Little Garden Beauty & Spa - cho biết, thị trường thẩm mỹ luôn có sự cạnh tranh và sự cạnh tranh này là không ngừng. Cách duy nhất để giữ vững phong độ và phát triển lớn mạnh là sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng. Sau hơn 6 năm hoạt động, Little Garden Beauty & Spa vẫn luôn giữ top đầu ngành Spa tại TP.HCM về chất lượng cao và giá cả hợp lý.

“Vì vậy, trong năm 2022, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực làm việc phục vụ với mục tiêu hướng đến 100% sự hài lòng của khách hàng, để Little Garden Beauty & Spa phát triển không ngừng và trở thành nơi gửi gắm niềm tin của khách hàng. Cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và chu đáo, Little Garden Beauty & Spa đã và đang trở thành địa điểm uy tín của phái đẹp, với dòng mỹ phẩm chuyên nghiệp - phổ thông của Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc được chọn lọc để mang đến một kết quả khác biệt, với mức giá hoàn toàn hợp lý dành cho người Việt”, người đại diện nói.

Chị Nguyễn Thu Cúc (Q.4, TPHCM) hào hứng kể: “Little Garden Beauty & Spa có nhiều dịch vụ từ gội đầu thảo dược, triệt lông, tắm trắng, chăm sóc da từ cơ bản đến nâng cao. Dịch vụ nào tôi cũng đã từng thử qua, nhưng đặc biệt cảm thấy hào hứng với trải nghiệm triệt lông. Theo tôi, đây là địa chỉ triệt lông hàng đầu tại Sài Gòn”.

Ngoài ra, cung cách tư vấn tận tâm của nhân viên hệ thống đã góp phần thay đổi thói quen và tư duy về sắc đẹp, sức khỏe của chị Cúc. Chị cho biết vẫn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ tại đây như một cách thức hiệu quả nhất trong công cuộc yêu thương và chăm sóc bản thân của riêng mình.

Với phương châm “hiệu quả ngay lần đầu - kết quả bền vững”, cùng cam kết an toàn phòng dịch theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế, đến nay, hệ thống Little Garden Beauty & Spa đã đón hơn 500 lượt khách/ngày, hơn 2.000 khách hàng mới mỗi tháng và hơn 1.000.000 lượt khách hàng trải nghiệm dịch vụ làm đẹp kể từ lúc thành lập. Con số đó không chỉ là một thành tích thực tế, mà còn khẳng định vị thế của Little Garden Beauty & Spa trong cảm thức làm đẹp, của phái đẹp.