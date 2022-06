Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam - nơi kết nối, chia sẻ những mảnh đời khó khăn

Cầu nối tin cậy của doanh nghiệp

Sau kỳ Đại hội lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2019-2024) với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam - liên kết, năng động, sáng tạo, phát triển”, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh đã đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, tiếp sức cho các startup trẻ, chương trình đối thoại, gặp gỡ định kỳ hằng tháng đã trở thành nơi “trung chuyển” những tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp (DN) đến với chính quyền, địa phương. Trong 2 năm qua, vào ngày 5 hằng tháng, HHDN luôn phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh và các sở ban ngành tổ chức tiếp xúc giải quyết gần 200 DN có khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực hoạt động.

Ngoài ra, hoàn thành việc thực hiện khảo sát Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Quảng Nam năm 2020. Với 5.092 ý kiến đánh giá cấp sở, ban, ngành và cấp huyện từ 1.329 DN, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia khảo sát. HHDN đã phối hợp tổ chức buổi lễ vinh danh 190 DN, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam. Tại buổi lễ có 19 đơn vị là tập đoàn, DN tài trợ hiện vật với tổng số tiền gần 32 tỉ đồng cho lễ bốc thăm trúng thưởng.

Không chỉ làm tốt vai trò kết nối, hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế hiệu quả, HHDN còn làm tốt các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, HHDN đã chung tay chia sẻ những khó khăn của cuộc sống, xã hội, kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ, thiện nguyện từ các cá nhân và cộng đồng DN.

Tất cả vì cộng đồng

HHDN đã lắp đặt nhiều cây “ATM gạo” trao “hạt gạo yêu thương” giúp đỡ, phát gạo miễn phí cho hơn 18.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn và thu nhập không ổn định do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chương trình đã phát 55 tấn gạo, 2.160 thùng mì tôm và gần 100 triệu đồng tiền mặt, với tổng kinh phí khoảng 1 tỉ đồng, thăm, tặng hơn 700 bộ đồ bảo hộ y tế, hơn 20.000 khẩu trang y tế, 5.000 khẩu trang vải, 200 chai nước sát khuẩn… cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bệnh viện Đa khoa T.Ư Quảng Nam và các lực lượng chức năng phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.





HHDN đã tặng 100 giường xếp, 700 chăn đắp, 700 mùng cùng 50 triệu đồng tiền mặt cho bà con cách ly tại huyện vùng cao Phước Sơn. Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con cách ly tại H.Nam Trà My với giá trị hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, HHDN đến thăm và tặng nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, La Êê và Đắc Pring, với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Đối với bà con đồng hương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM, HHDN đã kêu gọi ủng hộ về kinh phí, nhu yếu phẩm cần thiết với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng. HHDN còn kêu gọi sự chung tay, chia sẻ của các DN, cá nhân số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí cho 155 y, bác sĩ nghỉ ngơi sau khi kết thúc đợt điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khách sạn 5 sao Tui Blue Nam Hội An.

Bên cạnh đó, HHDN phối hợp với CLB Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Nam kêu gọi hỗ trợ 520 phần quà và nhu yếu phẩm cho bà con H.Phước Sơn, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 500 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với Hội Golf tỉnh Quảng Nam sửa chữa và làm mới 16 căn nhà trị giá gần 1 tỉ đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó chủ tịch thường trực HHDN tỉnh Quảng Nam, cho biết từ khi thành lập và đi vào hoạt động HHDN tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện cho cộng đồng DN, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, tháo gỡ. Ngoài việc tích cực tham gia vào công tác xã hội, HHDN luôn quan tâm, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, từ đó tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác. Minh chứng cho điều đó là doanh thu của nhiều DN đã tăng gấp nhiều lần. “10 năm hoạt động là chặng đường không quá dài nhưng chứa đựng bao nhiệt huyết và sự quyết tâm của tập thể HHDN tỉnh. Để thực hiện được những mục tiêu đó, phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách. Song với những cố gắng không biết mệt mỏi của cả tập thể, chúng tôi tin tưởng rằng HHDN sẽ trở thành một tổ chức vững mạnh, là “cầu nối” tin cậy cho các DN trên địa bàn tỉnh”, ông Hùng nhấn mạnh.