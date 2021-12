Hiệu ứng Domino chuỗi đô thị hóa liên hoàn tại khu Tây Sài Gòn

Bình Chánh lên thành phố, bất động sản khu Tây hưởng lợi.

Tháng 3 năm 2021, đại diện UBND Bình Chánh cho biết sau đợt rà soát các tiêu chí lên quận thì huyện xuất sắc đạt 26/30 tiêu chí. Thay vì lộ trình lên quận thông thường như các huyện còn lại của TP.HCM, Bình Chánh sẽ là thành phố phát triển độc lập, trở thành cực đối trọng của TP.Thủ Đức.

“Thành phố Bình Chánh" không chỉ đơn giản là một danh xưng mà còn là cơ sở quan trọng để nhận được đầu tư công về hạ tầng, cơ sở vật chất, chuyển giao công nghệ. Hiện tại Bình Chánh được đẩy mạnh để hoàn thiện mạng lưới liên kết vùng. Các tuyến đường huyết mạch được nâng cấp, mở rộng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, cao tốc TP.HCM - Trương Lương - Mỹ Thuận, tương lai sẽ có thêm tuyến đường sắt cao tốc 10 tỉ USD TP.HCM - Cần Thơ, tuyến Metro 3A, tuyến BRT (Bus Rapid Transit - Tuyến xe buýt chất lượng cao) số 1,…

Nhờ đó thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa. Thị trường bất động sản (BĐS) cũng được dịp phất lên, sôi động và mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.

Kịch bản tăng trưởng sẽ tiếp diễn tại khu Tây Sài Gòn

Đầu năm 2021 sau khi công bố thành lập TP.Thủ Đức thì đến quý 2 năm nay giá BĐS TP.Thủ Đức vẫn tăng vọt dù đợt dịch bùng phát lần thứ tư diễn biến phức tạp làm gián đoạn thị trường.

Báo cáo biến động giá nhà tại TP.HCM của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, nếu so với năm 2019, giá bán căn hộ tại một số vùng thuộc TP.Thủ Đức đã tăng gấp 2 lần. Không nằm ngoài xu hướng, tại Bình Dương, sau khi lên thành phố, giá đất TP.Dĩ An, Thuận An hay Thủ Dầu Một đã khoảng 30% - 40%, có vị trí tăng gấp đôi so với cách đây 2-3 năm.

Như vậy, hoàn toàn có cơ sở tin rằng khi Bình Chánh chính thức lên thành phố, BĐS nơi này sẽ tăng trưởng “nóng”. Hiệu ứng Domino sẽ kéo theo các khu vực nằm trong thành phố vệ tinh khu Tây Sài Gòn. Đặc biệt là khu vực Đức Hòa, Long An với vị trí giáp ranh Bình Chánh, chỉ cách “thành phố tương lai” một bước chân, đây là địa phương được hưởng nhiều lợi ích trước thông tin Bình Chánh lên thành phố.

Khu đô thị chuyên gia kiểu mẫu tại Long An

Với hấp lực từ khu đô thị kiểu mẫu, hàng loạt dự án lớn cũng có xu hướng được hình thành tạo ra chuỗi đô thị hóa hiện đại liên hoàn, mang đến diện mạo đô thị mới năng động. Công ty cổ phần BĐS Đức Hòa Đông đã nắm bắt cơ hội, kiến tạo một khu đô thị chuyên gia được quy hoạch thông minh, hiện đại tại Đức Hòa, Long An.





Dự án có vị trí gần sát với đường Tỉnh lộ 10, ngay mặt tiền kênh ranh giới Bình Chánh - TP.HCM. Là nơi nằm trong mạng lưới giao thông kết nối khu Đông - Tây linh hoạt, hiện đại như tuyến đường Vành đai 3, DT 824 lưu thông đến Quốc lộ 22, hay liền kề đó là tuyến ĐT 823D liền kề dự án vừa được khởi công vào ngày 26.12.2021.

Đặc biệt, dự án sở hữu mặt tiền đường “vành đai vàng" khu công nghiệp lộ giới 40m. Khu đô thị kiểu mẫu này được dự đoán trở thành cửa ngõ giao thương sầm uất, gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Dự án Dragon Pearl đã được cấp phép quy hoạch 1/500 với tổng diện tích 48,1ha (gồm 1.768 nền và 1 khu căn hộ và đã được cấp phép xây dựng hạ tầng cơ bản).

Chủ đầu tư mang đến sản phẩm đáng đầu tư với giá hấp dẫn chỉ 18 triệu đồng/m², tiến độ thanh toán trải dài trong 12 tháng, được ngân hàng Vietinbank hỗ trợ vay đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 20 năm.

Dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hạ tầng, kết nối cùng sự đồng bộ về quy hoạch, tiện ích công, pháp lý hoàn chỉnh được kỳ vọng trở thành trung tâm đô thị vệ tinh tại khu Tây Sài Gòn.