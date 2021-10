Hình tượng ‘Bond girl’ thay đổi ra sao qua các thập niên?

Phần mới nhất của chuỗi phim 007 mang tên No time to die vừa được ra mắt hồi cuối tháng 9.2021. Theo tờ Variety, bộ phim đã vực dậy sức sống của phòng vé sau nhiều tháng ảm đạm do dịch Covid-19 ảnh hưởng, thu về 121 triệu USD từ thị trường quốc tế sau chưa đầy một tuần công chiếu. Đã 59 năm trôi qua, James Bond vẫn là loạt phim điện ảnh có sức hút khó cưỡng và trở thành một biểu tượng văn hóa của nước Anh.

Bên cạnh sự say mê dành cho chàng điệp viên 007 và những pha hành động có một không hai, khán giả còn chú ý đặc biệt đến những “bóng hồng” đi qua đời Bond. Họ được định danh bằng cái tên “Bond girl”. Theo thời gian, từ một tuyến vai phụ mang đậm cái nhìn thiên kiến của nam giới, hình tượng Bond girl đã có sự thay đổi tích cực, ngày càng đề cao giá trị của người phụ nữ.

Thập niên 1960: Bond girl là biểu tượng sexy, 'phần thưởng' cho Bond

Trong bộ phim 007 đầu tiên - Dr.No, hình ảnh cô đào Ursula Andress trong vai Honey Ryder bước lên từ biển khơi trong bộ bikini trắng bốc lửa cùng con dao găm vắt bên sườn đã trở thành một trong những thước phim kinh điển của điện ảnh thế giới. Vẻ đẹp khỏe khoắn, pha trộn một chút hoang dại đã khiến Usurla Andress được mệnh danh là Bond girl quyến rũ nhất mọi thời đại. Tuy vậy không khó để nhận ra rằng, hình ảnh của nhân vật nữ này vẫn còn bị đặc tả theo góc nhìn đầy thiên kiến của nam giới. Bond girl ít có cơ hội thể hiện bất kỳ điều gì ngoài việc phô diễn ngoại hình.

Trong thập niên 1960, hầu hết các Bond girl đều được xây dựng với thế mạnh ngoại hình nhưng lại mờ nhạt trong ý thức hệ cũng như tính tự chủ. Họ biết sử dụng vẻ đẹp và tính nữ của mình như một công cụ để quyến rũ và chi phối James Bond. Tuy nhiên, kết cục là các Bond girl sẽ luôn bị vẻ đạo mạo và năng lực của 007 áp chế, hoặc họ chỉ biết ngồi yên để chờ Bond đến cứu. Từ đối đầu với Bond, họ dễ dàng quy phục chàng điệp viên và đi đến cái kết là lên giường với anh. Ngay sau đó, vai trò của họ đối với bộ phim kết thúc vô cùng chóng vánh. Tiêu biểu có thể kể đến trường hợp của vai Pussy Galore trong Goldfinger (1964). Hay tệ hơn là số phận của Bond girl Aki trong Youonly live twice(1967) khi biên kịch cho nhân vật bị giết ngay giữa phim, không lâu sau màn ân ái nóng bỏng giữa cô và 007.

Tuy nhiên, đây là hiện trạng chung của điện ảnh thị trường Âu-Mỹ thời bấy giờ. Các nhân vật nữ thường xuyên bị “vật thể hóa”, không hơn kém một phần thưởng cho sự nỗ lực của tuyến nhân vật nam. Cái chết của họ cũng mặc nhiên trở thành một mô tuýp để đẩy mạch phim được tiếp diễn. Đến mức tờ Stylist đã từng bình luận một cách mỉa mai: “Sự hy sinh của nhân vật nữ trong phim Bond cần thiết như kiểu Popeye phụ thuộc vào món rau bi-na tăng lực vậy”.

Thập niên 1970: Những nàng Bond 'nữ cường' nhưng khốn khổ

Những năm 1970 đánh dấu sự chuyển biến tích cực trong cách mà các biên kịch nhìn nhận vai trò, giá trị của tuyến nhân vật Bond girl. Các “bóng hồng” bên cạnh Bond bắt đầu có thời lượng lên sóng nhiều hơn. Song, tính cách và chiều sâu trong nội tâm của họ cũng trở nên rõ nét hơn, khiến cho khán giả có thêm thứ để nhớ về các nàng bên cạnh những màn khoe thân nóng bỏng. Năm 1979, Moonracker giới thiệu Bond girl Holly Goodhead với tư cách là một nhà khoa học không gian thông thái, độc lập. Đến mức khi James Bond lần đầu gặp cô đã phải thốt lên đầy ngỡ ngàng: “Là phụ nữ sao?”.

Dẫu vậy, loạt phim 007 của thập niên 1970 vẫn bám rất sát theo mô tuýp “anh hùng cứu mỹ nhân”. Điều này dẫn đến tình trạng các Bond girl xuất hiện vô cùng hoành tráng và mạnh mẽ nhưng lại đi đến kết cục yếu đuối, khốn khổ. Anya Amasova trong The spy who loved me thì suýt chết ngộp trong hố chôn ngập nước, nàng Mary Goodnight của The man with the golden sun thì bị nhốt trong cốp xe của kẻ phản diện, Tiffany Case bị bắt cóc…

Thập niên 1980: Bước ngoặt nữ quyền của Bond girl

Sau nhiều năm làm “bình hoa di động” bên cạnh 007, các Bond girl trong thập niên 1980 gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ tính cách độc đáo và tài năng xuất chúng. Mỹ nhân Kara sóng bước cùng James Bond của Timothy Dalton là một sát thủ người Nga thiện chiến và có tài chơi vĩ cầm vô cùng điêu luyện. Bond girl Octopussy gây choáng với độ giàu có khi cô là một nữ doanh nhân buôn lậu trang sức, sở hữu cả một rạp xiếc và sống trong một cung điện nổi. Trong khi đó, mật vụ CIA Pam Bouvier trong Licence to kill là cô gái hiếm hoi chủ động hôn Bond.





Nếu như trước đây, phụ nữ chỉ là thú vui qua đường và là phần thưởng thách thức Bond chinh phục thì giờ đây chàng điệp viên sát gát đã biết rung động. Đã qua cái thời các Bond girl chỉ đóng vai trò “trang trí” trong những cuộc phiêu lưu huy hoàng của anh. Thay vào đó, họ dần trở thành người cộng sự mà Bond có thể tin cậy khi gặp khó khăn. Vẻ đẹp trí tuệ và tinh thần độc lập của họ cũng tạo nên một thế đối trọng về giới thú vị hơn hẳn cho loạt phim rặt mùi nam tính này.

Thập niên 1990: Những Bond girl cầm quyền

Đây có lẽ là thời gian cho ra đời nhiều hình tượng Bond girl thú vị và nguy hiểm bậc nhất loạt phim 007. Từ chỗ yếu thế, các bond girl của thập niên 1990 khẳng định họ hoàn toàn có đủ năng lực trí tuệ cũng như thể chất ngang hàng với phái mạnh, thậm chí còn vượt trội. Năm 1995, phần phim Golden Eye mang đến một “Bond girl” không phải người tình cũng không phải kẻ thù của James Bond, bà là sếp của Bond, được biết đến với mật danh M. Lần đầu tiên trong lịch sử, cấp trên của Bond và cũng làm “trùm” tổ chức MI6 được chuyển giao cho một người phụ nữ. Nữ diễn viên Judy Lench đã xuất sắc khi vào vai bà trùm MI6 và gắn bó với vai diễn này trong suốt 17 năm (1995-2012). Người hâm mộ loạt phim Bond có lẽ sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc người đàn bà thép, miệng nốc Whisky và thẳng thừng phê bình 007 rằng: “Anh đúng là một con khủng long phân biệt giới tính” ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cũng trong Golden eye, mỹ nhân Xenia Onatopp (Famke Janssen đóng) mang đến một cái nhìn khác biệt về Bond girl. Ngoài sở hữu nhan sắc ấn tượng, cô còn là một sát thủ giết người không gớm tay với chiêu thức siết cổ đối phương bằng đùi cho đến chết. Ngoài ra, Bond girl Wai Lin của Tomorrow Never Dies (1997) do Dương Tử Quỳnh thể hiện cũng được nhiều khán giả mến mộ nhờ khả năng chiến đấu đối kháng đỉnh cao ngang hàng với 007. Cô đào người Pháp Sophie Marceu cũng từng hóa thân ấn tượng vào vai Elektra King trong The world is not enough (1999), mang đến một vai diễn đậm chất "femme fetale", đầy sát khí nhưng mê hoặc khó cưỡng. Trong phần phim này, Elektra làm chủ cuộc chơi, ban đầu đóng giả làm nạn nhân nhưng sau đó lộ mặt là nhân vật phản diện chính.

Thập niên 2000: Từ 'Bond girl' đến 'Bond Women'

Thập niên 2000, hình tượng những bóng hồng bên đời Bond xuất hiện trên màn ảnh rộng luôn đồng hành cùng dòng chảy của thời đại. Nữ quyền lên ngôi, bình đẳng giới và chủ nghĩa đa sắc tộc dần được đề cao trong giới điện ảnh. Vì vậy, từ những cô nàng ngây ngô, yếu đuối và vô dụng thuở ban đầu, hình tượng Bond girl đã dần chuyển hóa thành những người phụ nữ thực thụ - “Bond women” với đầy đủ năng lực, có khả năng làm chủ cuộc đời mình.

Tái hiện phân cảnh rẽ sóng bước lên bãi biển của Ursula Andress trong phần phim thứ 20 của loạt phim 007, Halle Berry mang đến cho nhân vật Jinx Johnson một thần thái mạnh mẽ và chủ động hơn hẳn. Người xem ắt cũng khó quên nàng Miranda Frost (Rosamund Pike đóng), điệp viên hai mang, tốt nghiệp đại học Havard và từng giành huy chương vàng Olympic của Die another day (2002). Người phụ nữ sắc lạnh cùng thân thủ khó lường này khiến James Bond (Pierce Brosnan) khi lên giường cùng cô cũng phải cẩn thận cất một khẩu súng dưới gối.

Và không thể không nhắc đến nàng Bond Vesper Lynd do Eva Green thủ vai trong Casino Royale (2006). Vesper Lynd là một Bond girl nửa chính, nửa tà và đến nay vẫn được coi là mỹ nhân mà James Bond yêu thương nhất. Khi biết mình bị phản bội, điệp viên 007 đã vô cùng đau khổ và bị ám ảnh bởi Vesper cho tới tận nhiều tập sau. Và có lẽ cũng vì lý do đó, những mỹ nhân đồng hành cùng Bond ở các phần liền kề là Quantum of Solace và Skyfall lại rất mờ nhạt, không để lại mấy thiện cảm. Chỉ đến khi Spectre (2015) giới thiệu nhân vật Tiến sĩ Madeleine Swan do bông hồng nước Pháp Lea Seydoux thủ vai thì hình tượng người phụ nữ của Bond mới được gỡ gạc. Madeleine là một bác sĩ tâm lý thông minh, dũng cảm và hành sự rất quyết đoán. Nàng cũng là người phụ nữ hiếm hoi dám đe dọa sẽ giết Bond nếu anh chạm vào cô lúc cô đang ngủ. Khi vào vai Madeleine, nữ diễn viên Lea Seydoux cũng cho biết cô không muốn mình bị rập khuôn vào hình tượng Bond girl.

Thông thường, những Bond girl không bao giờ trở lại ở phần phim tiếp theo. Họ thường bí ẩn ra đi hoặc bị sát hại nếu âm mưu chống lại Bond. Tuy nhiên, Madeleine Swan sẽ trở lại cùng Bond trong No time to die và nắm giữ chiếc chìa khóa quan trọng cho nội dung phần phim này. Swan đến thời điểm hiện tại có lẽ là người phụ nữ duy nhất từ người tình của Bond trở thành người yêu của Bond và rất có thể tiến xa hơn nữa. Sau 4 thập kỷ, liệu trái tim của một "lady killer" (quý ông sát gái) như James Bond có khả năng thuộc về một người phụ nữ mãi mãi hay không?