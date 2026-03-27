HLV Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm làm cố vấn đội Trường ĐH Nha Trang

Hành trình mới của HLV Hoàng Anh Tuấn

Gần 1 năm sau ngày chia tay CLB Bắc Ninh, HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị tái xuất làng bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia sinh năm 1968 được bổ nhiệm ngồi ghế giám đốc kỹ thuật (GĐKT) đội bóng Trường ĐH Nha Trang. Ông Tuấn sẽ cùng đội bóng trường đại học quê hương bước vào giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO, khởi tranh từ ngày 28.3 đến 5.4.

Với tư cách chủ nhà, Trường ĐH Nha Trang nằm ở bảng A, cùng hai đối thủ rất mạnh mang tên Trường ĐH Quốc gia Malaysia và Trường ĐH Lào.

HLV Hoàng Anh Tuấn ẢNH: VFF

Trong khi Trường ĐH Quốc gia Malaysia đoạt cú ăn ba vô địch bóng đá học đường Malaysia, Trường ĐH Lào là tập hợp của những nhân tố giỏi nhất bóng đá học đường Lào, trong đó, có 4 tuyển thủ khoác áo U.23 và đội tuyển Lào. Đây là bảng đấu khó khăn với chủ nhà Trường ĐH Nha Trang.

Bởi vậy, sự hiện diện của nhà cầm quân lão luyện trong vai trò GĐKT kiêm cố vấn của Trường ĐH Nha Trang là bổ sung đầy giá trị. Ông Hoàng Anh Tuấn có sự nghiệp cầm quân dạn dày, khi từng huấn luyện các đội Khánh Hòa, Hải Phòng và Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) đá V-League. Đỉnh cao của ông Hoàng Anh Tuấn là tấm vé dự U.20 World Cup 2017 cùng U.20 Việt Nam, sau khi đoạt hạng ba châu Á. Chiến lược gia 56 tuổi cũng từng đưa U.23 Việt Nam vào tứ kết U.23 châu Á 2024, chỉ chịu thua U.23 Iraq, đội bóng sau đó đoạt vé đi Olympic.

Với HLV Hoàng Anh Tuấn trên băng ghế chỉ đạo, Trường ĐH Nha Trang hứa hẹn xây dựng lối đá chặt chẽ và khoa học hơn.

Tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO, Trường ĐH Nha Trang dừng bước ở tứ kết. Đội bóng của HLV Nguyễn Anh Tú hòa 1-1 trong cả ba trận gặp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Tại tứ kết, Trường ĐH Nha Trang thua 0-2 trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Trường ĐH Nha Trang cùng GĐKT Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu Trường ĐH Lào trên sân nhà ở trận ra quân giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO, diễn ra lúc 16 giờ ngày 28.3.