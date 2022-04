HLV Kevin Muscat: 'Yokohama thắng HAGL nhờ thích nghi nhanh'

Sau chiến thắng 2-1 trước HAGL ở trận lượt đi bảng H AFC Champions League, Yokohama F. Marinos một lần nữa đánh bại đội bóng của HLV Kiatisak. Đại diện Nhật Bản chơi chặt chẽ và có 2 bàn thắng vào lưới HAGL xuất phát từ những tình huống cố định, qua đó củng cố ngôi đầu bảng với 12 điểm, hơn đội nhì bảng Jeonbuk Hyundai Motors 4 điểm.

Sau khởi đầu không thành công (thắng 1, thua 1), Yokohama đã lấy lại phong độ với 9 điểm tuyệt đối ở 3 trận gần nhất. HLV Kevin Muscat của Yokohama cho rằng khả năng thích nghi nhanh đã giúp đội bóng của ông đánh bại HAGL.

“Mỗi trận đấu, chúng tôi luôn tập trung tối đa bởi mọi cuộc so tài đều rất quan trọng. Do trận cuối Yokohama phải gặp Jeonbuk, nên tôi đã điều chỉnh đội hình và tính toán con người. Ban huấn luyện sẽ giúp cầu thủ hồi phục. Nhìn chung, Yokohama càng đá càng hay, thích ứng tốt với điều kiện và đó là lý do chúng tôi chiến thắng”, HLV Kevin Muscat nhấn mạnh.

Cả 4 bàn thắng Yokohama ghi được vào lưới HAGL đều xuất phát từ tình huống cố định. HLV Muscat của đội bóng Nhật Bản cho rằng chính những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cùng năng lực tận dụng các tình huống cố định đã giúp Yokohama giải mã hàng phòng ngự HAGL, vốn chơi rất tốt ở 2 trận trước đó gặp Jeonbuk.





“Tôi hài lòng với trận thắng. Yokohama đã thể hiện tốt, nhất là về thể lực được cải thiện đáng kể. Mọi trận đấu ở AFC Champions League khó khăn, chúng tôi biết điều đó. Ở trận đấu với HAGL hôm nay, các bàn thắng của chúng tôi đến từ các tình huống chuyển đổi trạng thái và pha bóng cố định. Tôi hài lòng vì chúng tôi đã tận dụng tốt những tình huống này”, HLV Muscat cho biết.

Ở lượt đấu cuối, Yokohama sẽ chạm trán Jeonbuk. Trong trường hợp Jeonbuk bại trận trước Sydney FC ở trận đấu lúc 21 giờ tối nay 28.4, Yokohama sẽ nghiễm nhiên vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Nếu Jeonbuk hòa hoặc thắng Sydney FC, Yokohama sẽ cần ít nhất 1 điểm ở lượt cuối để bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Theo HLV Muscat, đội bóng của ông sẽ chơi theo cách của mình dù đối thủ là đội bóng nào, bối cảnh trận đấu có ra sao. Trong trận lượt đi, Yokohama đã thua 0-1 trước Jeonbuk.

“Yokohama sẽ duy trì lối chơi bằng mọi giá. Chúng tôi chỉ tập trung vào việc chơi bóng, không quan tâm đến các yếu tố ngoại cảnh”, HLV Muscat khẳng định.